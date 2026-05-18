Počinje najdinamičniji period proleća, 3 znaka imaće najviše koristi od ulaska Sunca u Blizance od 20. maja

Ulaskom Sunca u znak Blizanaca, 20. maja, završava se mirnija i stabilnija energija Bika, a počinje jedan od najdinamičnijih perioda proleća. Blizanci su znak komunikacije, kretanja, informacija i društvenih kontakata, pa će mnogi osetiti potrebu za promenom tempa, većim druženjem i izlaskom iz rutine.

Nakon perioda u kojem je fokus bio na sigurnosti, finansijama i stabilnosti, sada dolazi energija koja traži kretanje. Dani postaju brži, raspored je puniji, a neočekivane vesti i susreti su češći. Ovo je vreme kada stvari koje su dugo stagnirale konačno počinju da se menjaju, počinje najdinamičniji period proleća.

Vreme komunikacije i novih mogućnosti

Blizanci su vazdušni znak kojim vlada Merkur, planeta komunikacije i informacija. Zato se tokom ove sezone povećava potreba za razgovorima, učenjem, putovanjima i povezivanjem sa ljudima. Mnogi će primati pozive, poruke ili prilike koje mogu promeniti pravac planova.

Ovo je posebno povoljan period za sklapanje novih poznanstava, društvenih događaja i proširivanje poslovnih kontakata. Ljudi će biti otvoreniji za nova iskustva, a svakodnevni život će postati živahniji i nepredvidiviji.

Ništa više ne stoji mirno

Energija Blizanaca teško podnosi stagnaciju. Zato mnogi ljudi osećaju potrebu za promenom tokom ovog perioda, čak i ako nisu sigurni šta tačno žele. Moguće su spontane odluke, kratka putovanja, promene planova i neočekivani obrti.

Istovremeno, postoji i opasnost od rasejanosti. Toliko stvari će se dešavati istovremeno da će nekima biti teško da ostanu fokusirani. Ključ ovog perioda biće pronalaženje ravnoteže između uzbuđenja i organizacije.

Ko će imati najviše koristi?

Najveći talas energije osetiće vazdušni znaci, posebno Blizanci, Vage i Vodolije. Ova sezona im donosi osećaj lakoće, više mogućnosti i brže ostvarivanje ciljeva. Vatreni znaci će takođe imati koristi jer će dobiti dodatnu motivaciju i društvenu energiju.

S druge strane, zemljani i vodeni znaci mogu se osećati pomalo nemirno zbog ubrzanog tempa i stalnih promena. Međutim, upravo ta energija može ih podstaći da napuste svoju zonu udobnosti.

Period koji menja tempo svakodnevnog života

Sunce u Blizancima donosi period u kome se mnogo toga može dogoditi za kratko vreme. Vesti brzo stižu, ljudi ulaze i izlaze iz života, a prilike se pojavljuju tamo gde ih najmanje očekujemo.

Ovo je vreme radoznalosti, istraživanja i novih iskustava. Oni koji su spremni da se prilagode promenama mogli bi upravo sada otvoriti vrata važnim poznanstvima, idejama i životnim promenama.

