Pod zaštitom su viših sila: Samo njima stižu neslućene prilike i nebeski darovi!

Najpoznatiji ruski astrolog Tamara Globa objavila je novo predviđanje koje je izazvalo veliko interesovanje.

Izdvojila je tri horoskopska znaka za koje veruje da će u narednom periodu uživati nebeski blagoslov – i na duhovnom i na materijalnom planu.

Tamara Globa napominje da se tri horoskopska znaka nalaze pod posebnom zaštitom viših sila i da je pred njima period velikih preokreta, lične i profesionalne obnove, ali i duboke unutrašnje radosti.

Ovan

Ovnovi su, prema Globi, prvi na listi božjih miljenika. Njih očekuje snažan nalet energije, kreativnosti i motivacije. Ovo je idealan trenutak za početak ambicioznih projekata, profesionalni uspeh, kao i za jačanje međuljudskih odnosa.

„Ovnovi sada mogu da ostvare i najhrabrije snove, uz priznanje koje stiže sa svih strana, nebeski darovi“, ističe Tamara Globa.

Lav

Za Lavove dolazi period kada će njihova urođena harizma i liderski duh doći do punog izražaja. Globa nagoveštava da će društveno priznanje i nove profesionalne prilike podići Lavove na viši nivo.

„Iskoristite ovaj trenutak za osvajanje autoriteta – vaše ambicije sada prate i nebeske sile„, savetuje Tamara Globa, prenosi blic.zena.rs.

Strelac

Za Strelčeve, koji po prirodi tragaju za istinom i smislom, ovo je vreme duhovnog uzleta. Globa tvrdi da će pripadnici ovog znaka pronaći svoje istinsko mesto u svetu kroz lični rast i osluškivanje intuicije

„Ključ je u tome da slušate svoje unutrašnje biće i investirate u svoj razvoj. Nebesko blagostanje će zatim doći samo“, poručuje Globa.

Za Ovnove – odlučna akcija. Za Lavove – preuzimanje vođstva. Za Strelčeve – dublje razumevanje sebe. Kako Tamara Globa zaključuje, ovo je sudbinski važan period za ove znakove – trenutak kada mogu ostaviti staru verziju života iza sebe i zakoračiti u fazu istinske sreće, ostvarenja i blagoslova.

