Pod zaštitom su viših sila: Samo za ova 3 znaka stižu neslućene prilike i nebeski darovi!

Nebeski darovi pristižu za ova tri znaka, jer su samo oni pod zaštitom viših sila

Najpoznatiji ruski astrolog Tamara Globa objavila je novo predviđanje koje je izazvalo veliko interesovanje.

Izdvojila je tri horoskopska znaka za koje veruje da će u narednom periodu uživati nebeski blagoslov – i na duhovnom i na materijalnom planu.

Tamara Globa napominje da se tri horoskopska znaka nalaze pod posebnom zaštitom viših sila i da je pred njima period velikih preokreta, lične i profesionalne obnove, ali i duboke unutrašnje radosti.

Ovan

Ovnovi su, prema Globi, prvi na listi božjih miljenika. Njih očekuje snažan nalet energije, kreativnosti i motivacije. Ovo je idealan trenutak za početak ambicioznih projekata, profesionalni uspeh, kao i za jačanje međuljudskih odnosa.

„Ovnovi sada mogu da ostvare i najhrabrije snove, uz priznanje koje stiže sa svih strana, nebeski darovi“, ističe Tamara Globa.

Lav

Za Lavove dolazi period kada će njihova urođena harizma i liderski duh doći do punog izražaja. Globa nagoveštava da će društveno priznanje i nove profesionalne prilike podići Lavove na viši nivo.

„Iskoristite ovaj trenutak za osvajanje autoriteta – vaše ambicije sada prate i nebeske sile„, savetuje Tamara Globa, prenosi blic.zena.rs.

Strelac

Za Strelčeve, koji po prirodi tragaju za istinom i smislom, ovo je vreme duhovnog uzleta. Globa tvrdi da će pripadnici ovog znaka pronaći svoje istinsko mesto u svetu kroz lični rast i osluškivanje intuicije

„Ključ je u tome da slušate svoje unutrašnje biće i investirate u svoj razvoj. Nebesko blagostanje će zatim doći samo“, poručuje Globa.

Za Ovnove – odlučna akcija. Za Lavove – preuzimanje vođstva. Za Strelčeve – dublje razumevanje sebe. Kako Tamara Globa zaključuje, ovo je sudbinski važan period za ove znakove – trenutak kada mogu ostaviti staru verziju života iza sebe i zakoračiti u fazu istinske sreće, ostvarenja i blagoslova.

