Pogledajte koji poznati naslov iz književnosti najbolje opisuje vaš horoskopski znak

Znate li da svakoj zvezdanoj sili odgovara poseban književni klasik? Astrolozi su spojili magiju horoskopa i moć literature kako bi otkrili koja će vam knjiga najbolje otvoriti vrata sopstvenog karaktera i sudbine.

Ovan – Rat i mir (Lav Nikolajevič Tolstoj)

Epska priča o ljubavi, ratu i transformaciji savršeno oslikava hrabrost i neustrašivost Ovnovih heroja.

Bik – Kama Sutra

Intimni priručnik za razumevanje svih vrsta strasti odražava Bikovu potrebu za senzualnošću i zadovoljstvom.

Blizanci – 1000 zašto, 1000 zato

Radoznalost i potreba za informacijama glavne su odlike Blizanaca, pa ih ovaj naslov vodi kroz beskrajna pitanja i odgovore.

Rak – Majka Hrabrost i njena deca (Bertolt Brecht)

Duboka emotivna veza i zaštitnička crta Raka prožeta je likom majke koja se bori za svoju decu uprkos svakoj nepravdi.

Lav – Opasne veze (Pierre Choderlos de Laclos)

Lavsku dramu i umeće zavođenja najbolje simbolizuje intrigantna priča o spletkama, strastima i moći.

Devica – Ana Karenjina (Lav Nikolajevič Tolstoj)

Analitična i racionalna Djevica prepoznaje u ovom remek-delu složenu mrežu društvenih očekivanja i unutrašnjih borbi glavne junakinje.

Vaga – Romeo i Julija (William Shakespeare)

Vagina težnja za harmonijom i osećajem istinske ljubavi sjedinjuje se s tragičnom lepotom Šekspirove najpoznatije priče.

Škorpija – Alhemičar (Paulo Coelho)

Potraga za dubljim smislom života i sposobnost transformacije kakvu Škorpioni nose u sebi ogledaju se u ovom duhovnom putovanju.

Strelac – Kockar (Fjodor Mihajlovič Dostojevski)

Nepredvidiva želja za rizikom i potraga za istinom u sebi nalaze odjek kroz život glavnog junaka koji se suočava sa sopstvenim demonima.

Jarac – Sto godina samoće (Gabriel Garcia Márquez)

Upornost i dugoročna vizija Jarčeva odražava se u porodici Buendía i njihovim sudbinama ispisanima kroz generacije.

Vodolija – Vrli novi svet (Aldous Huxley)

Inovativni duh i slobodoumnost Vodenjaka savršeno se uklapaju u distopijsku viziju budućnosti koju Haksli oslikava.

Ribe – Mali princ (Antoine de Saint-Exupéry)

Saosećanje, maštovitost i duboka emotivnost Riba nalaze dom u bajkovitoj priči koja nas uči važnosti detinjstva i nevinosti.

