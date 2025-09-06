Pomračenje krvavog Meseca 7. septembra izludeće najviše ova 4 znaka. Ako ste među njima, pripremite se!

Pun Mesec je uvek snažan astrološki period i vrhunac energetske aktivnosti, kada emocije i skriveni procesi izlaze na površinu. Događaji tokom ovog perioda često prkose logičkom objašnjenju, a sukobi mogu nastati bukvalno niotkuda.

Pokušajte da ne podlegnete opštoj napetosti i da ne trošite dragocenu mentalnu energiju na sitnice. Umesto aktivnih akcija i traženja odgovora spolja, astrolozi savetuju da se okrenete ka unutra. Naime, ovo je vreme za svesno posmatranje, prihvatanje i transformaciju sopstvenih osećanja, a ne za izgovore i bekstvo od stvarnosti.

Astrolozi savetima pomažu da ovu lunarnu fazu dočekate u stanju pripravnosti, ali bez muke.

Ribe, Bik, Devica i Škorpije mogu se osećati najteže tokom ovog punog Meseca. Zapamtite da su vaše emocije pokazatelj vašeg unutrašnjeg stanja. Pun Mesec ne može izazvati negativnu percepciju svega oko vas ako ste pre toga bili mirni u sebi. Na primer, ne bi trebalo da utopite svoje emocije alkoholom. Pokušajte da se jednostavno opustite, razgovarajte o svim svojim nevoljama i iskustvima. Ne sakrivajte se od svojih osećanja.

Bik

Bik bi trebalo da pronađe istomišljenika i osobu blisku po duhu, sa kojom će biti lakše razgovarati i ispričati o svojim planovima, koji već počinju da ih brinu.

Device

Okrenućete se partneru – trenutno vam snažno rame i čvrst oslonac mogu dati osećaj snage i pouzdanosti. Partner je glavna tema ovog punog Meseca za vas, tako da negodovanja i razgovori sa samim sobom neće dovesti do rešavanja problema u vezi. Čak i u poslovnim odnosima morate biti otvoreni i iskreni.

Škorpija

Ljubav može doneti i bol i prava, intenzivna osećanja; koliko su iskrena zavisiće od vas. Ne bojte se da govorite o tome šta se dešava u vama, jer biti otvoren prema svojim osećanjima ne znači biti ranjiv. Mnogim Škorpijama će biti povređena osećanja, i sa tim će se takođe morati nositi. Ako vas neko povredi, onda bi taj neko trebalo da zna da trenutno niste srećni.

Ribe

Trebalo bi da vodite računa o svom stavu prema sebi. Nikada ne treba da se sažaljevate, jer dobro znate da sve u čemu ne uspevate dolazi od vas. Tokom punog Meseca nećete morati nikoga da krivite, jer ćete videti da je upravo vaša energija ta koja možda stoji iza svih tih grešaka i neuspeha. Saberite se, zapišite sve svoje zadatke za ovaj mesec i ni pod kojim okolnostima ne odstupajte od svog rasporeda. Sažaljevanje je nepoželjno.

Zaključak: Ovaj pun Mesec izaziva sve nas i testiraće našu emocionalnu zrelost i svest. Ključ harmonije ovih dana nije u borbi protiv okolnosti, već u prihvatanju i pravilnom upravljanju svojom unutrašnjom energijom.

Umesto da tražite nekoga koga ćete kriviti ili pokušavate da doprete do nekoga ko nije spreman da vas sluša, fokusirajte se na dijalog sa sobom. Priznajte svoja osećanja bez straha ili osuđivanja. Oslobodite ih se na bezbedan način i potencijalnu krizu ćete pretvoriti u priliku za rast.

Zapamtite, Mesec samo otkriva ono što je već unutra; on nije izvor problema, već moćan projektor. Prođite kroz ovaj period sa mudrošću i izaći ćete iz njega obnovljeni i jači!

(Sensa.mondo)

