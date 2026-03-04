Pomračenje Meseca u Devici donosi kulminaciju i kraj jednog životnog poglavlja za sve znakove. Šta vas očekuje?

Važno je znati da pomračenja donose karmička iskustva, uključuju Mesečeve čvorove. Pomračenje Meseca u Devici donosi promene za sve znakove.

Osećate li da je energija oko vas posebno intenzivna? To je zato što je danas početak snažnog lunarnog događaja koji označava veliku prekretnicu. Ako ste napeti, umorni, potpuno iscrpljeni ili izuzetno emotivni, potpuno pomračenje Meseca u Devici donosi veliki uticaj i dostiže vrhunac. Ovo je drugo i poslednje pomračenje ove sezone, i donosi kulminaciju situacija koje su se razvijale poslednjih godinu i po dana.

Setite se 17. septembra 2024. godine, kada je počeo trenutni ciklus pomračenja na osi Devica-Ribe. Od tada se u određenom području vašeg života razvija priča koja sada dostiže vrhunac. U danima i nedeljama koje okružuju ovo pomračenje, pa čak i do šest meseci nakon toga, zatvarate važno poglavlje u svom životu. Još jedan ključni datum bio je 21. septembar 2025. godine, kada je pomračenje Sunca u Devici postavilo teme za događaje koji su sada pred nama.

Važno je napomenuti da pomračenja donose karmička iskustva jer uključuju Mesečeve čvorove. To su tačke u univerzumu povezane sa našom sudbinom i prošlošću. Ovo Mesečevo pomračenje u Devici povezano je sa temama služenja, zdravlja, posla, svakodnevne rutine, isceljenja i samokritike, i uključuje Mesečev Južni čvor.

To znači da je naglasak na otpuštanju onoga što vam više ne služi. Sa Merkurom, vladarem ovog događaja, trenutno u retrogradnom kretanju, ovo je idealno vreme za ponovnu procenu, preoblikovanje i osmišljavanje novih pristupa koji će se uskladiti sa vašim životnim putem.

Astrolozi sa Parade otkrivaju šta svaki znak može očekivati i čega bi trebalo da se otpusti tokom ovog pomračenja.

Ovan – menjajte način na koji brinete o zdravlju

Iako ovo pomračenje donosi fokus na blagostanje svima, posebno je izraženo za vas jer aktivira vašu šestu kuću zdravlja. Vreme je da se oslobodite navike, rutine ili pristupa koji vas je sprečavao da se osećate uravnoteženo.

Promena načina na koji brinete o svom mentalnom i emocionalnom zdravlju – koju promoviše retrogradni Merkur u vašoj dvanaestoj kući duhovnosti – mogla bi biti ključna za jačanje vaše vitalnosti.

Bik – vratite se kreativnim hobijima

Verovatno ste bili oprezni u ostvarivanju svojih želja u oblastima romantike, samoizražavanja ili odnosa sa decom. Kako ovo pomračenje Meseca u Devici aktivira vašu petu kuću romantike. Vreme je da se oslobodite svih strahova ili inhibicija koje su vas sprečavale da se prepustite iskrenim, zabavnim i radosnim trenucima.

Povratak aktivnostima i kreativnim hobijima u kojima ste nekada uživali, posebno sa prijateljima ili kolegama, mogao bi biti veoma koristan.

Blizanci – stavljate emocionalno blagostanje na prvo mesto

Zatvarate poglavlje vezano za vaš dom, lični život, porodične odnose ili emocionalne rane sa kojima se već neko vreme nosite. Naime, ovo pomračenje dešava se u vašoj četvrtoj kući doma i porodice. Koliko god teško bilo, donošenje odluke sada koja stavlja vaše emocionalno blagostanje na prvo mesto može vas osnažiti.

Sa retrogradnim Merkurom u vašoj desetoj kući karijere, koraci koje preduzmete u svom ličnom životu mogu vam pomoći i da napredujete na svom profesionalnom putu.

Rak – predugo ste preopterećeni

Energija koja okružuje ovo pomračenje može delovati haotično i pomalo haotično. Sve to da se dešava u vašoj trećoj kući komunikacije. Vreme je da se oslobodite starog načina na koji delite svoje ideje, povezujete se sa drugima, pa čak i načina na koji obavljate svakodnevne zadatke i kratka putovanja.

Predugo ste bili preopterećeni, a ovaj trenutak vas podstiče da postavite granice kako biste zaštitili svoje vreme, energiju i glas.

Lav – poradite na samopoštovanju

Razmislite o kraju septembra 2025. i događajima koji su se ticali vašeg posla, prihoda i načina na koji koristite svoje veštine. Ovo pomračenje donosi slične teme u vašu drugu kuću prihoda.

Možda shvatate da projekti u koje ulažete svoju energiju nisu u potpunosti usklađeni sa vašim vrednostima. Ili možda da rad na vašem samopoštovanju može imati značajan uticaj na to kako vas drugi doživljavaju i cene na poslu. Oslobodite se zastarelih obrazaca kako biste postavili temelje za smeliju i isplativiju budućnost.

Devica – budite nežniji prema sebi

Ovo pomračenje se dešava u vašem znaku i prvoj kući ličnosti. Verovatno ćete duboko razmišljati o slici koju imate o sebi i kako se predstavljate svetu. Ako ste želeli da vas drugi drugačije doživljavaju ili da promenite način na koji komunicirate sa ljudima, ovaj događaj bi mogao biti vaša odskočna daska.

Ohrabreni ste da se oslobodite zastarelih samogovora. Budite nežniji prema sebi i praktikujete više saosećanja. Sa retrogradnim Merkurom u sedmoj kući partnerstava, oslanjanje na partnera, voljenu osobu ili prijatelja može vam pomoći da prevaziđete prepreke.

Vaga – slušajte intuiciju

Sa pomračenjem u vašoj dvanaestoj kući duhovnosti, ovo je meditativno i mirno vreme da se dublje povežete sa svojom intuicijom. Možda je vreme da zatvorite poglavlje o svom mentalnom zdravlju, kao što je promena terapeuta ili prekid toksične veze koja vas je iscrpljivala.

Pošto je Merkur retrogradan u vašoj šestoj kući zdravlja do 20. marta, promene koje sada napravite mogle bi koristiti vašem opštem zdravlju.

Škorpija – neki prijatelji vas razočaravaju

Pošto ovo pomračenje aktivira vašu jedanaestu kuću prijateljstava i društvenih grupa. Možete otkriti da neka prijateljstva, odnosi sa kolegama ili timski projekti nisu vredni vaše energije.

Dok retrogradni Merkur u vašoj petoj kući samoizražavanja donosi neizvesnost, posebno oko toga kako želite da izrazite svoj kreativni glas, jasnije ćete videti svoje dugoročne želje i ljude na koje se možete osloniti. Promena pravca može biti stresna, ali može biti i neverovatno oslobađajuća.

Strelac – karijera i privatni život?

Ovo pomračenje Meseca u Devici donosi promene i pada u vašu desetu kuću karijere. Možete očekivati velike promene i završetke vezane za vaš profesionalni put. Strategija kojom ste želeli da se istaknete možda ne funkcioniše ili se na horizontu može pojaviti prilika koja će bolje podstaći vaš rast.

U svakom slučaju, ključno je da sledite svoju intuiciju. Sa retrogradnim Merkurom koji aktivira vašu četvrtu kuću doma i porodice, vaš balans između posla i privatnog života će snažno uticati na vaše odluke.

Jarac – želja za novim znanjima

Spremni ste da se oslobodite određenog pogleda na svet ili čak veze sa mentorom na koga ste se oslanjali, zahvaljujući pomračenju u vašoj devetoj kući putovanja i visokog obrazovanja.

Možda ćete iznenada osetiti potrebu da steknete znanje na novi način. Kao, na primer, kroz dodatno obrazovanje u oblasti potpuno drugačijoj od vašeg posla. Verujte ovoj želji za učenjem jer će to biti ključ vašeg rasta.

Vodolija – oslobodite se starih strahova

Ovo pomračenje Meseca u Devici donosi to da aktivira vašu osmu kuću zajedničkih resursa. Tako ćete verovatno promeniti način na koji zarađujete, ulažete ili upravljate novcem sa svojim partnerom ili voljenom osobom. Razgovori koji su nekada bili tabu postaju lakši. Motivisani ste da konačno kreirate budžet koji vam je izazivao anksioznost jer ste spremni da se oslobodite starih strahova.

Kako Merkur retrogradno kreće kroz vašu drugu kuću prihoda, ključno je da pregledate sve finansijske detalje, a može biti korisno i da ponovo razmotrite prošle mogućnosti za zaradu.

Ribe – pustite intuiciji da vas vodi

Ovo pomračenje Meseca u Devici se dešava u vašem suprotnom znaku i utiče na vašu sedmu kuću partnerstava. To ga čini važnom prekretnicom u priči o vama i vašim vezama koja se odvija od septembra 2024. Možda završavate vezu ili završavate period u kojem ste bili posvećeni sebi umesto drugima.

U svakom slučaju, ovo je vreme da odvojite dovoljno vremena i prostora da istražite šta vam je u srcu. Pustite da vas intuicija vodi. Iako se promene mogu desiti brzo, ovo je takođe vreme da sebi dozvolite da sanjarite, dok Merkur retrogradno kreće kroz vašu prvu kuću ličnosti.

