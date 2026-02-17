Pomračenje Sunca u Vodoliji donosi velike promene za ove znakove, punih 18 meseci imaće posledice!

Pomračenje Sunca desiće se 17. februara, a njegova energija biće posebno važna za Ribe, Device, Strelce, Raka, Škorpije, Lava i Vodoliju.

Pomračenje sunca u Vodoliji doneće zbrku i velike promene za ovih sedam astroloških znakova. Sva životna pitanja biće u fokusu narednih 18 meseci.

Prvo pomračenje Sunca 2026. godine dogodiće se 17. februara. Njegova energija biće izuzetno važna za sedam horoskopskih znakova koji mogu očekivati velike promene. Poslednje pomračenje Sunca u Vodoliji dogodilo se u februaru 2018. godine, a takav fenomen u jednom znaku je pojava koja se dešava otprilike jednom u deceniji.

Pomračenja Sunca donose sirovu i ponekad uznemirujuću energiju, posebno za znak u kome se dešavaju i njegov suprotni znak. U ovom slučaju, to su Vodolija i Lav, koji čine osu izražavanja – Vodolija na kolektivnom nivou, a Lav na individualnom nivou.

Teme povezane sa Vodolijom uključuju socijalnu pravdu, visoku tehnologiju, decentralizaciju, vizije budućnosti i prijateljstvo. Pomračenje će sva ova pitanja staviti u fokus. Astrološki znaci koji su najviše pogođeni njime će ih dovoditi u pitanje na različite načine tokom narednih 18 meseci.

Vodolija – ostavite osećanja po strani

Pošto se pomračenje Sunca dešava u vašem znaku, ono je izuzetno važno za vas. Pripremite se za intenzivan, možda neprijatan, ali svakako neophodan period. Neki od vas će se osećati kao da su pod lupom i da se svaki vaš potez procenjuje. Kada je u pitanju upoznavanje sebe, najbolji savet je da ostavite svoja osećanja i sudove po strani kako biste mogli realno da procenite šta vam pomaže u životu, a šta vas ometa.

Lav – komunikacija je ključna

Pomračenje Sunca u Vodoliji 17. februara je izuzetno važno i za vas, jer utiče na vaš sektor braka i veza, što je jedna od težih pozicija. Pomračenja imaju običaj da iznenada upale svetla i otkriju kakvi su naši partneri zaista. Nadajmo se da otkrića neće biti dramatična, ali za neke, „skeleti u ormaru“ mogu biti preveliki šok. Komunikacija je ključna tokom ovog perioda.

Škorpija – porodični problemi

Ovo pomračenje vam donosi izazove, jer pojačava vašu svest o porodičnim problemima. Takozvana porodična karma i obrasci koje nosimo kroz naše nasleđe biće u prvom planu. Moguće je da ćete se suočiti sa ponavljanjem ustaljenih obrazaca u vašim odnosima sa roditeljima ili braćom i sestrama. Ako postanete svesni takvih obrazaca, preporučuje se da svesno počnete da donosite drugačije odluke.

Rak – odnosi pod lupom

Pomračenje Sunca u Vodoliji biće prilično važno za vaše odnose. Ako ste u vezi koja je počela kao „prijateljstvo sa beneficijama“ ili nešto ležerno, neke neprijatne istine o samim počecima vaše veze mogle bi da isplivaju na površinu. Ovo bi takođe moglo biti vreme za dublje razmišljanje o budućim ulogama koje ste smatrali privlačnim, posebno u smislu koliko ste zaista strastveni prema njima.

Strelac – nove informacije i nova znanja

Za Strelce, ovo može biti vreme isceljenja, što čini ovo pomračenje važnim. Oko 17. februara, mogli biste shvatiti da vam vaši trenutni načini učenja ne odgovaraju. Bićete ohrabreni da pronađete bolje metode za usvajanje novog gradiva. S druge strane, mogli biste naučiti i neke nove informacije o mestu u kojem živite, što može biti korisno ako ste osećali da se ne uklapate u svoj grad ili region.

Devica – suočite se sa nedostacima

Pomračenje 17. februara dešava se u šestoj kući, koja se bavi svakodnevnim radom i zdravljem, i ona je astrološki najsličnija energiji Device. Verovatno ste već svesni problema, ali ako ste poricali svoje loše radne navike ili navike vezane za zdravlje, ovaj neprijatan fokus može vas iznenaditi. Pomračenje je veoma važno za vas jer će odluke o vašim sledećim koracima postati neizbežne. Najbolje je da se direktno suočite sa svim nedostacima.

Ribe – sagledajte sve objektivno

Ovo pomračenje osvetljava dvanaestu kuću, koja je energetski najsličnija Ribama. Ova kuća upravlja našom maštom i podsvesnim motivacijama, što je važno jer ćete verovatno pogledati ispod površine i otkriti šta uzrokuje vaše neprilagodljivo ponašanje. Potreban je objektivan pristup da biste se suočili sa svojim strahovima i besom sa razumevanjem.

