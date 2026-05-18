Porodični život izvanredno funkcioniše za 6 znakova dok je Venera u Raku, sve do 13. juna uživaće u harmoniji i ljubavi

Rak, Ovan, Vaga, Jarac, Škorpije i Ribe uživaće u harmoniji i dobrim odnosima u porodici. Sve do 13. juna porodični život im je bajka.

Porodični život izvanredno funkcioniše za šest horoskopskih znakova dok je Venera u Raku sve do 13. juna 2026. Nije često da dve planete uđu u nove znake istog dana, ali upravo to se dešava 18. maja.

Venera se kreće u Raka, a to sugeriše da će narednih nekoliko nedelja biti posvećeno našem kućnom životu. Posebno cenimo bebe i starije osobe tokom ovog perioda. Mars ulazi u Bika istog dana, stavljajući fokus na zaštitu naših voljenih i traženje i održavanje sigurnosti.

Trenutno su ljudi manje skloni da budu društveno van porodičnih krugova. Pošto Venera vlada Bikom, planeta ljubavi ima prednost tokom ovog perioda.

1. Rak – čuvajte se svojih uobičajenih slabosti

Venera dozvoljava deci Meseca da budu neverovatno šarmantna tokom svog tronedeljnog boravka u vašem znaku. Ovo je vreme da zakažete važne sastanke koji mogu uticati na vaš posao ili vaše odnose.

S obzirom da je ovo vreme koje naglašava vaš znak, budite oprezni sa sklonošću da se bavite svojim uobičajenim slabostima, bilo da je to ćudljivost ili međuzavisnost. Dok ovaj tranzit naglašava celo vaše biće, pokušajte da se fokusirate na pozitivno.

2. Ovan – očekujte veću ljubav od najbližih

Tranzit Marsa vas je fokusirao na pronalaženje sigurnosti, dok je Venera sve u vezi sa vašim domom i porodičnim životom. Ovnovi mogu očekivati da će davati i primati veću ljubavnu pažnju od onih koji su im najbliži srcu. Porodični život izvanredno funkcioniše u ovom periodu.

Ipak, verovatno će biti izvesnog stresa i napetosti tokom ovog vremena, obično oko sitnica. To ne znači da veći problemi nisu mogući, imajte na umu. Samo je pasta za zube koja je ostavljena otvorena dosadnija. Međutim, zapamtite da se sukobi sa drugim vezama mogu smiriti tokom ovog tranzita.

3. Vaga – šarm i privlačnost vam mnogo pomažu

Za prirodno ljubazne ljude u znaku Vage, karijera dobija pozitivnu energiju i pažnju tokom ovog vremena. Vaga dobija malo „riza“, kako to zovu deca iz generacije Alfa. Šarm i privlačnost vam pomažu u ostvarivanju bilo kojih ciljeva koje imate posle 18. maja.

Šefovi su ličniji u ovom trenutku. Ipak, imajte na umu da je Vaga u kvadratu sa Rakom, tako da je verovatno da će tokom ovog tranzita, barem, postojati izvesna ambivalentnost. Ovo je samo period od tri nedelje, zato mudro iskoristite ovo vreme!

4. Jarac – osećate jaču povezanost sa partnerom

Jarci se osećaju malo zaljubljenije prema svojim bračnim partnerima ili romantičnim interesovanjima tokom ovog tranzita. Trenutno želite da se dublje povežete sa svojom osobom. Sa Marsom koji se kreće kroz Bika, ovih narednih nekoliko nedelja je zrelo za strastveni beg sa voljenom osobom.

Interakcije sa javnošću takođe doživljavaju pojačan magnetizam. Ako želite da se ponašate pristupačno i diplomatski, ovaj tranzit je blagodet! Posebno ste šarmantni tokom ovog vremena.

5. Škorpija – omekšaćete u svojimi stavovima

Kosmički orijentisane Škorpije mogu stvarati mekše dijaloge od 18. maja do prvih deset dana juna ili tako nekako. Ovo je takođe odlično vreme za putovanje u daleke zemlje i uživanje u opuštanju.

Ako ste zainteresovani za visoko obrazovanje, ovo je odlično vreme da isprobate kurs na fakultetskom nivou. Venerin trigon prema vašem znaku takođe daje Škorpijama veći šarm i lakoću, čineći čak i najudaljenije među nama malo pristupačnijim.

6. Ribe – više ste otvoreni i pristupačni, naročito za decu

Ribe uživaju u kreativnom naletu tokom ovog tranzita Venere, posebno pisci bilo kog medija. Porodični život izvanredno vam funkcioniše. Interakcija sa decom je odlična, a naravno i vreme sa romantičnim partnerima dok je planeta ljubavi u Raku.

Planirajte taj datum između 18. maja i 13. juna. Slično Škorpiji, Ribe dobijaju trigon od Venere tokom ovog tranzita koji vaš ljubavni život i kreativne aktivnosti čini smislenim i bez napora. Više ste otvoreni za društvene susrete nego obično.

