Portal pomračenja donosi bogatstvo za 3 znaka naredne nedelje

Period između pomračenja Sunca 17. februara i pomračenja Meseca 3. marta doneće izvanredan finansijski uspeh za Jarca, Vodoliju i Bika.

Tri horoskopska znaka privlače finansijski uspeh sledeće nedelje. Bez obzira na to da li već imate razrađene planove za rast ili oklevate da rizikujete, ključno je da ostanete otvoreni za nove mogućnosti koje donose dani koji su pred vama. Portal pomračenja donosi iznenadne dobitke.

Kako pišu astrolozi portala YourTango, u četvrtak, 26. februara, Merkur prelazi u retrogradnu fazu u Ribama. Iako se retrogradni Merkur često povezuje sa kašnjenjima i konfuzijom, ovo vreme bi vam moglo biti u korist jer stvara prostor za razmišljanje i ponovnu procenu.

Otvaraju vam se nove finansijske mogućnosti, ali ćete se podsetiti i starih, uključujući ideje koje ste možda ranije odbacili.

Pored toga, ova nedelja spada u takozvani „Portal pomračenja“, period između pomračenja Sunca 17. februara i pomračenja Meseca 3. marta. Portal pomračenja donosi iznenadne obrte i neočekivane promene, zato obratite pažnju na ono što se dešava i ostanite fokusirani na svoju želju za finansijskim napretkom.

Bik – preduzmite akciju

Vreme je da preduzmete akciju. Prva četvrt Meseca u Blizancima u utorak, 24. februara, predstavlja prekretnicu koja vas poziva da delujete u skladu sa svojim namerama, posebno onima koje se odnose na finansije. Uticaj Blizanaca mogao bi vas naterati da birate između kratkoročnog dobitka i dugoročnog uspeha. Važno je da ne oklevate sa svojom odlukom i da se uverite da je vaš izbor u skladu sa vašim krajnjim ciljevima.

Ovaj Mesečev tranzit takođe donosi priliku da započnete novi finansijski projekat, iskoristite poslovnu priliku ili usvojite zdravije navike upravljanja novcem. Pošto je Mesec povezan sa emocijama i instinktima, ključno je da verujete svojoj intuiciji, ali i da prepoznate sopstvenu vrednost.

Iako imate prirodnu sklonost ka stvaranju finansijske stabilnosti, ova nedelja vas podstiče da razmišljate van okvira. Novi početak je moguć, posebno ako ste spremni da delujete sa samopouzdanjem i jasnoćom. Finansijski uspeh je na dohvat ruke.

Vodolija – energija Riba donosi nove finansijske prilike

Vodolija, zaslužujete finansijski uspeh. U nedelju, 1. marta, Severni čvor se spaja sa Suncem u Ribama, znakom koji vlada finansijama i obiljem. Sa vašim trenutnim stelijumom u Ribama, vođeni ste da prihvatite prilike koje vam se pružaju. Severni čvor predstavlja vašu sudbinu, a Sunce je akcija koju možete preduzeti da biste je ostvarili.

Energija Riba donosi nove finansijske mogućnosti i neočekivane poklone, ali istovremeno vas traži da poštujete ono što je zaista važno. Finansijski uspeh je vredan, ali ne bi trebalo da dolazi na račun vašeg ličnog vremena ili blagostanja. Budite otvoreni za neočekivane mogućnosti i birajte puteve koji vode do istinskog i trajnog obilja.

Pokušajte da sagledate širu sliku, posebno u subotu, 28. februara, kada se Merkur retrogradno poravnava sa Venerom u Ribama. Ovo sazvežđe može oživeti stari san ili viziju koja vam može pomoći da postignete finansijski uspeh na način koji je u skladu sa vašim životnim vrednostima.

Jarac – jaka želja za finansijskim uspehom

Vreme je da uzmete ono što zaslužujete. Mars u Vodoliji budi u vama snažnu želju za finansijskim uspehom i nezavisnošću. Ovaj tranzit može doneti finansijski poklon, nasledstvo ili rešavanje problema sa imovinom. Ali ova energija se prvenstveno odnosi na razumevanje šta zaista zaslužujete od života, čak i ako to niste dobili kao dete.

U petak, 27. februara, Mars se poravnava sa Uranom, označavajući prelazak sa čisto finansijskih ciljeva na one koji uključuju kreativnost. Možda ćete prvo morati da se suočite sa osećanjima uskraćenosti iz detinjstva, ali iz toga će proizaći sloboda da koristite svoje prirodne talente. Krećete se ka životu koji se drastično razlikuje od onog u kojem ste odrasli, i na vama je da prihvatite obilje i lakoću koju ste oduvek zaslužili.

