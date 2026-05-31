Neko iz prošlosti ih nikada nije preboleo: Za ova 3 znaka stiže poruka koja će im preko noći promeniti život

Poruka iz prošlosti retko dolazi u zgodan trenutak. Stiže petkom uveče, dok perete sudove, ili u utorak ujutru pre kafe, baš kad ste mislili da ste tu priču zaključali u fioku i izgubili ključ. Krajem maja i tokom prvih nedelja juna, tri horoskopska znaka dobiće upravo takvu vest, od osobe koja ih nikada nije do kraja prebolela.

Nije reč o slučajnosti. Planete su se namestile tako da stare veze izlaze na površinu, posebno one koje su prekinute naglo, bez pravog razgovora i bez tačke na kraju rečenice.

Zašto baš sada stiže javljanje bivšeg

Maj se zatvara mekano, a jun otvara vrata onima koji su dugo ćutali. U vazduhu se oseti potreba da se zatvore nedovršene priče, a kod ljubavi koje nisu preboljene to znači jedno, neko će prvi popustiti i poslati onaj sms koji je hiljadu puta brisao iz drafta.

Rak: Stara poruka koja menja planove za leto

Rakovi će prvi osetiti talas. Negde između prve polovine juna i Trojica, na ekranu se pojavljuje ime koje su davno isključili iz notifikacija, ali nikada iz glave. Osoba koja vas je ostavila bez objašnjenja sada ima potrebu da vam kaže ono što tada nije umela.

Ne nasedajte odmah na prvu toplu rečenicu. Rakovima srce radi brže od razuma, a ova poruka iz prošlosti ima moć da vam preokrene letnje planove, putovanje, čak i odluku o selidbi. Sačekajte tri dana pre nego što odgovorite. Ako je iskreno, izdržaće i tri dana.

Vaga: Vraća se osoba sa kojom niste završili razgovor

Vage žive od razgovora, a najviše ih bole oni koji su prekinuti na pola rečenice. Upravo takvu nedovršenu priču neko će pokušati da nastavi, najverovatnije preko zajedničkog prijatelja ili na proslavi gde se niste nadali da ćete ga sresti.

Nije slučajno. Bivša ljubav vam se javlja jer je shvatila da na vašem mestu niko ne stoji. Vagama ovaj period donosi izbor koji su odlagali godinama, da li otvoriti vrata ili konačno reći ono što tada niste izgovorili. Oba odgovora su ispravna, samo nemojte ćutati. Ćutanje je jedino što vas u ovoj priči više košta nego što vredi.

Ribe: Poruka koja stiže kroz san, pa kroz telefon

Ribama se sve prvo najavi kroz osećaj. Par dana pre nego što stigne iznenadna poruka bivšeg, sanjaćete tu osobu, čućete pesmu koju ste slušali zajedno, ili ćete naleteti na njen miris u liftu kod komšije. Nemojte to otpisati kao slučajnost.

Suplementi i kafa tu ne pomažu, intuicija Riba radi punom parom. Kada poruka stigne, biće kraća nego što očekujete, samo jedno pitanje ili jedna fotografija iz vremena kada ste bili zajedno. Najveća zamka nije ta osoba, već vaša sklonost da idealizujete sve što je prošlo. Setite se i loših dana, ne samo onih sunčanih.

Tri saveta pre nego što odgovorite na poruku

Pročitajte je dva puta i ostavite telefon na sat vremena, nemojte odgovarati u afektu

Pitajte sebe da li biste tu osobu pozvali na kafu da nije ona prva napisala, ako je odgovor ne, znate šta da radite

Ne tražite savet od više od jedne osobe, svako će vam pričati svoju priču umesto vaše

Jun donosi razrešenje, ne nužno pomirenje. Razlika je ogromna, a samo vi je možete povući. Bik, Devica i Strelac u ovom periodu nemaju ovu vrstu vesti u kalendaru, ali će je sigurno čuti od nekog bliskog, jer se ovakve priče prepričavaju brže od loših.

