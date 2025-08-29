Posao vam je zapisan u zvezdama: Ovo je idealna karijera za svaki horoskopski znak

Mislite da birate posao samo prema interesovanjima i veštinama? Astrologija otkriva da vaš znak zodijaka može osvetliti stazu ka poslu u kojem ćete zaista uživati i ostvariti se.

Ovan

Ovnovi su energični, ambiciozni i neustrašivi. Vole dinamična okruženja u kojima mogu voditi i menjati pravila igre.

Savršeni poslovi: političar, medijska ličnost, preduzetnik, profesionalni avanturista.

Bik

Bikovi traže stabilnost, sigurnost i red. Njihova pouzdanost i praktičnost dolaze do izražaja u dobro organizovanim timovima.

Savršeni poslovi: advokat, medicinska sestra/tehničar, vaspitač, stručnjak za odnose s javnošću.

Blizanci

Blizanci su radoznali, prilagodljivi i odlični komunikatori. Uživaće u profesijama koje omogućavaju stalno učenje i druženje.

Savršeni poslovi: novinar, putopisac, glumac, medijska ličnost.

Rak

Rakovi imaju izraženu empatiju i zaštitnički duh. Najbolje funkcionišu u zanimanjima gde mogu da pomažu i stvaraju toplu, sigurnu atmosferu.

Savršeni poslovi: psiholog, advokat, pekar, okeanograf.

Lav

Lavovi su rođeni lideri, puni samopouzdanja i harizme. Uživaće u ulogama koje im pružaju vidljivost i uticaj.

Savršeni poslovi: urednik, glumac, direktor, menadžer.

Devica

Device su analitične, perfekcionističke i orijentisane na detalje. Sjajne su u poslovima koji zahtevaju preciznost i sistematičan pristup.

Savršeni poslovi: prevodilac, urednik, detektiv/istražitelj, statističar.

Vaga

Vage su diplomatske, društvene i traže ravnotežu. Najefikasnije rade u okruženjima gde posreduju i grade mostove između suprotstavljenih strana.

Savršeni poslovi: medijator, advokat, diplomat, socijalni radnik.

Škorpija

Škorpije su intenzivne, fokusirane i intuitivne. Vole izazove i tajanstvene oblasti gde mogu koristiti istraživačke sposobnosti.

Savršeni poslovi: istražitelj, naučnik, hirurg, špijun.

Strelac

Strelčevi su avanturisti i filozofi, stalno u potrazi za istinom i novim iskustvima. Njihova strast su poslovi koji kombinuju slobodu i učenje.

Savršeni poslovi: trener životnog stila, prevodilac, PR stručnjak, teolog.

Jarac

Jarčevi su ambiciozni, disciplinovani i fokusirani na rezultate. Ispunjavaće se u karijerama koje zahtevaju strpljenje, planiranje i odgovornost.

Savršeni poslovi: bankar, računovođa, medicinska sestra/tehničar, naučni istraživač.

Vodolija

Vodolije su inovatori, vizionari i vole da rade na nekonvencionalnim projektima. Potrebno im je okruženje koje stimuliše kreativnost i slobodu.

Savršeni poslovi: naučnik, izumitelj, umetnik, astronom.

Ribe

Ribe su maštovite, saosećajne i intuitivne. Uspevaće u profesijama koje kombinuju umetnost, pomoć drugima i duhovnost.

Savršeni poslovi: psiholog, filantrop, veterinar, umetnik.

Uključite energiju svog znaka u planiranje karijere i možda otkrijete posao iz snova bliži nego što mislite!

