Posao vam je zapisan u zvezdama: Ovo je idealna karijera za svaki horoskopski znak

Mislite da birate posao samo prema interesovanjima i veštinama? Astrologija otkriva da vaš znak zodijaka može osvetliti stazu ka poslu u kojem ćete zaista uživati i ostvariti se.
Ovan
Ovnovi su energični, ambiciozni i neustrašivi. Vole dinamična okruženja u kojima mogu voditi i menjati pravila igre.
Savršeni poslovi: političar, medijska ličnost, preduzetnik, profesionalni avanturista.
Bik
Bikovi traže stabilnost, sigurnost i red. Njihova pouzdanost i praktičnost dolaze do izražaja u dobro organizovanim timovima.
Savršeni poslovi: advokat, medicinska sestra/tehničar, vaspitač, stručnjak za odnose s javnošću.
Blizanci
Blizanci su radoznali, prilagodljivi i odlični komunikatori. Uživaće u profesijama koje omogućavaju stalno učenje i druženje.
Savršeni poslovi: novinar, putopisac, glumac, medijska ličnost.
Rak
Rakovi imaju izraženu empatiju i zaštitnički duh. Najbolje funkcionišu u zanimanjima gde mogu da pomažu i stvaraju toplu, sigurnu atmosferu.
Savršeni poslovi: psiholog, advokat, pekar, okeanograf.
Lav
Lavovi su rođeni lideri, puni samopouzdanja i harizme. Uživaće u ulogama koje im pružaju vidljivost i uticaj.
Savršeni poslovi: urednik, glumac, direktor, menadžer.
Devica
Device su analitične, perfekcionističke i orijentisane na detalje. Sjajne su u poslovima koji zahtevaju preciznost i sistematičan pristup.
Savršeni poslovi: prevodilac, urednik, detektiv/istražitelj, statističar.
Vaga
Vage su diplomatske, društvene i traže ravnotežu. Najefikasnije rade u okruženjima gde posreduju i grade mostove između suprotstavljenih strana.
Savršeni poslovi: medijator, advokat, diplomat, socijalni radnik.
Škorpija
Škorpije su intenzivne, fokusirane i intuitivne. Vole izazove i tajanstvene oblasti gde mogu koristiti istraživačke sposobnosti.
Savršeni poslovi: istražitelj, naučnik, hirurg, špijun.
Strelac
Strelčevi su avanturisti i filozofi, stalno u potrazi za istinom i novim iskustvima. Njihova strast su poslovi koji kombinuju slobodu i učenje.
Savršeni poslovi: trener životnog stila, prevodilac, PR stručnjak, teolog.
Jarac
Jarčevi su ambiciozni, disciplinovani i fokusirani na rezultate. Ispunjavaće se u karijerama koje zahtevaju strpljenje, planiranje i odgovornost.
Savršeni poslovi: bankar, računovođa, medicinska sestra/tehničar, naučni istraživač.
Vodolija
Vodolije su inovatori, vizionari i vole da rade na nekonvencionalnim projektima. Potrebno im je okruženje koje stimuliše kreativnost i slobodu.
Savršeni poslovi: naučnik, izumitelj, umetnik, astronom.
Ribe
Ribe su maštovite, saosećajne i intuitivne. Uspevaće u profesijama koje kombinuju umetnost, pomoć drugima i duhovnost.
Savršeni poslovi: psiholog, filantrop, veterinar, umetnik.
Uključite energiju svog znaka u planiranje karijere i možda otkrijete posao iz snova bliži nego što mislite!
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com