Posebno intenzivan period biće početak leta za ova 3 znaka, nema više guranja stvari pod tepih

Početak leta donosi posebno intenzivan period za Blizance, Jarca i Škorpiju. Neke odluke neće moći više da odlažu.

Snažna astrološka energija početkom leta će mnoge naterati na promene, ali za tri znaka to će biti posebno intenzivan period. Emocije će biti pojačane, odnosi će se promeniti, a odluke koje su dugo odlagane više neće moći da čekaju. Ovo neće biti miran ulazak u leto.

Za neke znakove donosi prekide, neočekivane obrte i suočavanje sa stvarima koje su dugo gurnute pod tepih.

Blizanci – konačno morate da izaberete pravac

Blizanci ulaze u period koji potpuno menja ritam njihovih života. Početak leta donosi niz događaja koji će ih naterati da brzo reaguju i donose odluke bez mnogo vremena za razmišljanje.

Za mnoge Blizance moglo bi doći do velikih promena u odnosima, ali i na poslovnom planu. Ono što je do sada bilo neizvesno sada zahteva konačan odgovor. Najdramatičnije će biti to što više neće moći da balansiraju između dve strane. Leto ih tera da konačno izaberu pravac.

Škorpija – velike emocionalne turbulencije

Za Škorpije, početak leta donosi emocionalne turbulencije. Odnosi koji su dugo bili napeti sada dostižu tačku pucanja ili potpunog preokreta. Mnogi će se suočiti sa istinama koje su pokušavali da ignorišu. Iako će biti teško, ove promene će ih naterati da zatvore važno poglavlje. Ovo leto neće dozvoliti Škorpijama da stagniraju. Sve što je bilo nejasno ili potisnuto izaći će na površinu.

Jarac – iznenadne promene vezane za posao ili privatni život

Jarčevi ulaze u posebno intenzivan period u kojem više neće moći ništa da drže pod kontrolom kao ranije. Planovi se menjaju, ljudi ih iznenađuju, a okolnosti ih teraju da izađu iz svoje rutine.

Početak leta bi im mogao doneti iznenadne promene vezane za posao ili privatni život. Upravo ono što su pokušavali da izbegnu sada dolazi do izražaja. Iako će im u početku izazvati stres, kasnije će shvatiti da ih je upravo taj haos gurnuo ka nečemu boljem.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com