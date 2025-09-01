Posle 2. septembra menja se život 3 znaka horoskopa i sve će im ići od ruke: Jeste li među srećnicima?

Kada Merkur 2. septembra uđe u Devicu, otvara se period kroz koji lakše otklanjamo sve što nam oduzima energiju. Ovaj tranzit donosi jasniju misao, iskreniju komunikaciju i osećaj da napokon upravljamo sopstvenom sudbinom.

Rak

Merkur u Devici pomaže vam da iskažete ono što ste do sada krili. Kada otvoreno kažete svoje potrebe, spuštate zidove i otvarate vrata rešenjima koja su oduvek bila tu. Iako vas je možda plašilo da se suočite sa sopstvenim strahovima, sada otkrivate da je komunikacija prava kapija do slobode.

Lav

Za vas, 2. septembar je dan pročišćenja. Konačno vidite šta nije funkcionisalo i dobijate uvid kako da izbegnete stare greške. Merkur u Devici pojačava vaše liderske sposobnosti i pokazuje drugima koliko vam je stalo. Ovo je prilika da okončate stara nesporazume i pokrenete se sa čistim listom.

Vaga

Ovaj tranzit vam donosi mirnu odlučnost. Složeni problemi postaju konkretni zadaci, a rešenja su dostižnija nego ikada. Merkur u Devici vas usmerava na praktičnu komunikaciju, pa ćete jednostavno osetiti olakšanje čim iskren razgovor razbije sve prepreke. Stagnacija se raspršuje i ostavlja vas spremnima za stalan napredak.

