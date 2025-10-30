Posle 30. oktobra za ova četiri znaka horoskopa konačno stiže olakšanje

Današnji dan, 30. oktobar, za četiri horoskopska znaka donosi otvaranje novih puteva i uvod u period olakšanja — teški periodi ostaju iza njih, a prilike koje su delovale nedostižno sada će postati stvarne.

Blizanci

Od danas vam se može ukazati neočekivana prilika koju drugi nisu ni sanjali da ćete dobiti. Vaša intuicija će vas voditi prema pravim izborima, a sposobnost brzog reagovanja održaće vas korak ispred. Sada je vreme da sledite svoju znatiželju.

Vaga

Osetićete podršku univerzuma na polju karijere, studija ili važnih projekata koje dugo gajite. Unutrašnja harmonija i sposobnost sagledavanja situacija iz više uglova pomoći će vam da donesete najbolje odluke. Iznenadne prilike će se javiti kada ih najmanje očekujete.

Škorpija

Strategija postaje vaš saveznik — videćete prednosti koje drugi ni ne primete. Poslovni i lični život počinju da se menjaju nabolje, a nova vrata će se otvoriti pred vama. Bitno je da verujete u sebe i hrabro kročite napred.

Strelac

Vaša intuicija dostiže vrhunac — verujte unutrašnjem osećaju i on će vas odvesti do pravih odluka. Sudbina može doneti neočekivanu ponudu, bilo na poslovnom ili ljubavnom planu. Ključ je da primetite znakove i delujete bez odlaganja.

Zašto se olakšanje stiže baš sada?

Planetarna konstelacija — posebno poravnanje Merkura s Plutonom — donosi promene, uvide i dugo čekane transformacije. Intuicija će biti oštrija, a odluke koje sada donesete mogu značajno oblikovati budućnost.

