Posle oktobra 2025. život ovim znacima postaje mnogo bolji

Astrolozi naglašavaju da će kraj oktobra 2025. doneti snažan energetski preokret. Planetarni tranziti otvaraju prostor za ljubav, nove početke i lični rast, a tri horoskopska znaka posebno će osetiti olakšanje i optimizam.

Devica — novi talas samopouzdanja

Device su tokom prethodnog perioda prolazile kroz izazove i introspektivne trenutke, ali oktobar donosi promenu raspoloženja. Merkur u Škorpiji osvetljava komunikaciju i odnose, dok ulazak Venere u Vagu 13. oktobra donosi romantiku i dublje povezivanje sa partnerom. Za slobodne Device ovo je prilika da upoznaju nove ljude i otvore se za ljubav. Novi Mesec u Vagi 21. oktobra podstiče ih da krenu u novu životnu fazu sa više radosti i zahvalnosti.

Ribe — izlazak iz senke

Ribe će konačno izaći iz perioda nesigurnosti i povlačenja. Merkur u Škorpiji pomaže im da jasno izraze svoje misli, dok ih energija Punog Meseca u Ovnu podstiče da započnu novo poglavlje. Venera u Vagi donosi stabilnost i praktične odluke u ljubavi, a Sunce u Škorpiji 22. oktobra unosi optimizam i osećaj kontrole nad sopstvenim životom. Kraj meseca, sa Merkurom u Strelcu, otvara prostor za profesionalne promene i nove planove.

Ovan — povratak snage i hrabrosti

Ovnovi su tokom septembra osećali težinu i konfuziju, ali oktobar im vraća borbeni duh. Merkur u Škorpiji 6. oktobra otvara prostor za iskrene razgovore, dok Puni Mesec u njihovom znaku donosi hrabrost i odlučnost. Venera 13. oktobra osvežava partnerske odnose, a Novi Mesec u Vagi 21. oktobra podstiče saradnju i timski rad. Ulazak Sunca u Škorpiju 22. oktobra donosi im novu snagu i želju za ličnom transformacijom.

Devica, Ribe i Ovan ulaze u period kada će život postati lakši, ispunjeniji i radosniji. Oktobar 2025. donosi im priliku da ostave iza sebe težak period i zakorače u novu fazu sa više ljubavi, optimizma i unutrašnje snage.

