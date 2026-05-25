Poslednja nedelja maja donosi nešto dugo očekivano za 3 znaka, nailazi mnogo lepši period

Poslednja nedelja maja donosi dugo priželjkivane i očekivane dobre vesti i mnogo lepše vreme za Ribe, Lava i Bika.

Poslednja nedelja maja mnogima donosi osećaj umora, ali astrologija pokazuje da bi za neke horoskopske znake poslednji dani u mesecu mogli označiti početak mnogo lepšeg perioda.

Nakon nedelja ispitivanja, čekanja i osećaja da se ništa ne pomera, konačno dolaze situacije koje će im vratiti optimizam. Za neke će to biti emotivni preokret, za druge važne vesti ili osećaj da život ponovo ide u boljem pravcu.

Bik – dobre vesti o poslu ili privatnim odnosima

Poslednja nedelja maja donosi veliko olakšanje Bikovima. Situacija koja ih je dugo opterećivala polako počinje da se smiruje, a mnogi pripadnici ovog znaka će konačno osetiti da više ne moraju sve sami da nose. Moguće su i dobre vesti vezane za posao ili privatne odnose.

Lav – dolaze dani zanimljivih kontakata

Lavovi ulaze u period u kojem vraćaju samopouzdanje i osećaj da mogu dobiti ono što žele. Pred njima su dani puni zanimljivih kontakata, poruka i spontanih situacija koje bi mogle potpuno promeniti atmosferu oko njih. Neko bi ih mogao iznenaditi više nego što očekuju.

Ribe – emotivni preokret

Kraj maja donosi emotivni preokret za Ribe. Mnogi pripadnici ovog znaka su poslednjih nedelja bili iscrpljeni i puni sumnji, ali sada dolazi period u kojem će jasnije videti šta žele, a šta više ne žele da tolerišu. Pred njima su dani koji bi im mogli vratiti mir koji dugo traže.

