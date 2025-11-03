Poslednji Supermesec: Dabrova Luna obasjaće nebo 5. novembra! Obavezno izađite napolje i uradite ovo

Domorodačka plemena ovaj Mesec nazivali „Luna dabra“, jer su baš tada dabrovi marljivo pripremali svoje brloge za zimu

Pripremite se za poslednji pun Mesec ove jeseni!

U sredu, 5. novembra 2025. u 14.19 časova, nebo će obasjati Dabrov super Mesec, veći i svetliji nego inače, jer će tada Mesec biti najbliži Zemlji.

Te večeri Supermesec će osvetliti krajolik zlatnom svetlošću i podsetiti nas na prirodne cikluse i smenu godišnjih doba.

Nekada su američka domorodačka plemena ovaj Mesec nazivali „Luna dabra“, prenosi Blic žena. Naime, to je bio period kada su dabrovi marljivo pripremali svoje brloge za zimu – simbol spremnosti, istrajnosti i sklada sa ritmovima prirode.

Zašto je ovo Supermesec?

Kada Mesec dosegne najbližu tačku Zemlji (perigej), čini se do 14% veći i do 30% svetliji nego inače. Dabrova Luna ove godine biće jedna od najsvetlijih Supermeseca u 2025. godini

Pogledajte ka istoku odmah nakon zalaska Sunca – Mesec će biti ogroman i sijati u toplim tonovima. Najbolji pogled biće sa tamnog mesta, daleko od svetala gradova. Ako nebo bude vedro, odraz Meseca na rekama i jezerima stvoriće gotovo filmski prizor.

Poslednji u 2025. godini

Dabrov Supermesec je poslednji u 2025. godini i znak da se severna hemisfera polako priprema za duže zimske noći. Zato, 5. novembra izađite napolje, podignite pogled ka nebu i dopustite zlatnoj svetlosti dabrovog Meseca da vas podseti koliko smo povezani sa ritmom svemira.

Upravo zbog toga je ovaj Supermesec tako čaroban. Njegova svetlost nas podseća da priroda sledi svoje cikluse, a mi smo deo nje. Čak i ako je zima pred vratima, može nas inspirisati da najduže noći provedemo uz malo magične svetlosti i pozitivne energije.

