Poslovni uspeh i finansijsko poboljšanje, danas najbolje horoskope i značajnu podršku Venere ima ovih 5 znakova

Vaga, Škorpija, Bik, Jarac i Ribe imaće danas zaista dobre horoskope. Imaju velike šanse za značajan poslovni uspeh i finansijsko poboljšanje. Venera će u utorak napraviti trigon sa Severnim čvorom u Ribama, što će doneti pozitivne rezultate na poslu i još mnogo toga.

Severni čvor u Ribama u utorak ulazi u pozitivan razgovor sa Venerom, pomažući u negovanju osećaja podrške i blagostanja. Postoji šansa da ljubav i strast budu deo vaše životne svrhe, i ako ne znate koja je vaša svrha, možete je pronaći. Generalno, do kraja dana videćete na čemu radite.

U utorak, Venera nudi uvid u mogućnosti za lični rast, finansijsko poboljšanje i jačanje odnosa. Severni čvor podiže društveni status, omogućavajući ovim astrološkim znakovima da efikasno utiču na svoje okruženje. Mali gestovi postaju značajni trenuci koji duboko poboljšavaju budućnost.

1. Vaga – zadovoljićeš sve svoje potrebe, zračite iznutra

U utorak ćeš zadovoljiti svoje potrebe. Tvoje najdublje želje su uzdignute na mesto gde ih ne samo ti osećaš, već ljudi kojima je stalo do tebe mogu reći da je ovo dubok trenutak.

Severni čvor vam pomaže da radite na svojim ličnim ciljevima blagostanja. Znate da da biste osvojili svet, morate se osećati dobro u svojoj koži, umu i duhu. Želite da zračite iznutra. Venera će vam pomoći da mudro uložite svoju energiju.

18. novembra, videćete šta treba da znate i ne morate da se pitate da li je to ispravno ili ne. Nešto u vama će da pukne i svaki detalj doći će na svoje mesto. Tvoju želju za ravnotežom postaje nemoguće više ignorisati. Radosno preduzimate korake napred da biste ispunili svoju sudbinu i iskoristili je.

2. Škorpija – napokon brinete o sebi

Zaljubljujete se u svoj život u utorak. Vi ste odlučan horoskopski znak i tokom ovog meseca rođendana, postavili ste cilj da investirate u sebe. Znate šta morate da uradite, a to uključuje vežbanje ljubavi prema sebi i brigu o sebi. Ova mentalna promena vam pomaže da se povežete sa onim što je zaista važno u životu. Vaše dnevne rutine prelaze iz svakodnevnih u svrsishodne.

Iako briga o sebi ne zvuči kao životna svrha, jeste. Voleti sebe i pomagati drugima iz pozicije celovitosti može biti veoma značajan deo načina na koji utičete na druge u svetu. Kada ljudi dive i poštuju način na koji živite svoj život, biraju da učine isto za sebe.

3. Bik – kada vi pobedite, svi pobeđuju

Uvek tražite nove načine da poboljšate svoj život, ali ne nameravate da idete sami. Želite da pomognete prijateljima i ljudima u vašoj profesionalnoj mreži. Kada vi pobedite, svi ostali takođe pobeđuju, zbog čega je važno biti na istoj strani. Venera vam pomaže da otkrijete zašto je osoba otporna na vaš uticaj.

U utorak vidite priliku i ona vam se sviđa. Razumete šta se dešava i omogućava vam da to rešite. Severni čvor vam pruža intuitivnu energiju koja vam je potrebna da biste danas bili i nežni i čvrsti. Stvarate prostor u odnosima za razvoj strategije, obostranu energiju i da vaš odnos procveta.

4. Jarac – podrška je ključ uspeha

Znaš da kada radiš sa drugima, nije bitno samo da vidiš stvari iz svoje perspektive. Moraš se potruditi da ostaviš svoje mišljenje po strani da bi bio dobar slušalac. U početku, slušanje može biti izazovno jer želiš da doprineseš idejama i podeliš svoje misli bez ograničenja.

Utorak je posvećen izgradnji zdravih odnosa. Međutim, danas, Venera te podseća da je igranje podrške više nego neophodno. To je ključ za finansijsko poboljšanje i poslovni uspeh. Severni čvor vam pomaže da se angažujete i pokažete svoju podršku. Saradnja postaje glatka, a vaši napori vode ka uspehu.

5. Ribe – savršen iskren razgovor

Ti si tako promišljena duša i činiš da se drugi osećaju tako dobro kada su oko tebe. Vaše nežno prisustvo je privlačno, a razgovor sa vama se oseća kao ulazak na duhovno putovanje. Vodite savršen razgovor, a vibracije teku.

U utorak, vaš smirujući efekat postaje posebno primetan u stvarima koje govorite i radite. Venera vam daje sposobnost da saosećajno razgovarate sa drugima. Znate kako da učinite da se ljudi osećaju dobro. Crpite snagu iz Severnog čvora, koji pokreće vašu intuitivnu prirodu. Prave reči stižu u pravo vreme. Možete se opušteno uključiti u razgovore i biti iskreni.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com