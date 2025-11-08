Poslovni veleobrt sledi za 3 znaka i 3 podznaka do 20. novembra, ove nagrade su čekali godinama!

Poslovni veleobrt koji su čekali godinama sledi do 20. novembra za Jarca, Lava i Devicu. Ovu nagradu univerzuma čekali su dugo.

Astrološki ciklusi ne čekaju, već su povukli crtu: do 20. novembra nema odlaganja, nema čekanja i nema “videćemo”. Nebo pravi selekciju i razdvaja one koji su radili u tišini, od onih koji su čekali lak put.

Ulazak Marsa u Strelca 4. novembra, pun Mesec u Biku 5. novembra i mlad Mesec u Škorpiji 20. novembra predstavljaju trostruki energetski preokret u karijeri:

Mars donosi hrabrost, proboj i akciju

Pun Mesec donosi završetak i rezultate

Mlad Mesec donosi novu ponudu, ugovor, posao ili prekretnicu

Ovo je period u kojem se ne nagrađuje sreća, nego upornost. To znači: ko je ulagao – sada bere. Ko je ćutao – sada pregovara. Ko je čekao potvrdu – sada je dobija.

Zato samo određeni znakovi i podznaci ulaze u fazu poslovnog proboja koji nije metaforičan, već merljiv: novac, ugovori, status, projekti, javnost i autoritet.

A to neće doći slučajno, već kao posledica onoga što su gradili pre nego što je iko gledao.

Lav – hrabrost donosi uspeh

Lavovima Mars u Strelcu otvara vrata većih projekata, javne uloge, priznanja, pa čak i šanse za ulazak u potpuno novu poslovnu sferu.

Sve što se tiče marketinga, medija, kreativnog vođstva, predavanja, glume, edukacije ili javnog nastupa, sada može doneti rast.

Šta im donosi poslovni uspeh?

Hrabrost da se kandiduju, prijave i pokažu.

Ako čekaju da ih neko primeti – gube vreme. Oni su sada ti koji vode.

Devica – poslovni uspeh nagrada univerzuma

Pun Mesec u Biku 5. novembra donosi Devicama realizaciju posla, ugovora, nagrade, ili potvrde njihovog truda. Ovo je kraj jednog ciklusa i početak stabilnijeg poslovnog statusa.

Najviše rasta mogu da očekuju u sledećim oblastima: administracija, medicina, edukacija, sistemski rad, analitika i biznis menadžment.

Zadatak: Treba da prestanu da budu “tihi profesionalci” i da jasno pregovaraju za svoje uslove.

Jarac – nagrada bez otpora

Saturnov prelazak u direktno kretanje daje Jarčevima ono što su čekali mesecima: napredak bez otpora.

Neki Jarčevi dobijaju povrat sredstava, naplatu duga, unapređenje, ili priliku da preuzmu veći autoritet.

Najviše rastu u sledećim oblastima: korporativni sektor, državne institucije, menadžment, investicije i dugoročni projekti.

Uspeh dolazi kada shvate da im sada niko ništa ne duguje.

Sve im se otvara, jer su zaslužili.

Podznak Škorpija

Mars im ulazi u 2. kuću novca, što znači aktivaciju prihoda, naplate i novih izvora zarade.

Do 20. novembra mogu povećati primanja, menjati finansijski status, ili dobiti priliku koja im konkretno menja stanje računa u banci.

Savet: Što je hrabrija odluka – to veći skok.

Podznak Rak

Pun Mesec u Biku osvetljava njihovu 11. kuću – mreža, klijenti, tim, javnost i saradnje.

Rakovi ne rastu sami već kroz ljude, preporuke, publiku i kontakte.

Do 20. novembra može doći do važnog dogovora, saradnje, skoka, ili poziva od nekoga ko je čuo za vas.

Zadatak: Treba da se pojave tamo gde ranije nisu smeli – javno, onlajn, među ljudima.

Podznak Strelac

Mars u njihovom znaku (1. kuća) pali motor ambicije. Sada mogu pokrenuti posao, napustiti stari, otvoriti firmu, lansirati projekat, ili preuzeti lidersku poziciju.

Uspeh ne dolazi spolja, nego kroz ličnu inicijativu. Ako čekaju dozvolu od sveta – gube. Ako krenu sami – uspevaju i generišu velike pobede.

(Krstarica/Podznak.com)

