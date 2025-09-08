Postoji jedan znak horoskopa koji skoro niko ne podnosi: Znate li ko je u pitanju?

Ganjati uvek savršenstvo nije uvek baš najbolja stvar.

U svetu zodijaka postoje znaci koji privlače pažnju i oni koje ljudi izbegavaju. Jedan od njih se izdvaja kao najomraženiji – Devica.

Perfekcionizam koji guši

Ljudi rođeni u znaku Device često deluju kao neumoljivi kritičari i perfekcionisti. Njihova opsesija kontrolom svake sitnice stvara pritisak i otežava druženje.

Nespretno izražavanje emocija

Devicama nije lako da otvoreno pokažu svoja osećanja. To često vodi do nesporazuma i sukoba, jer deluju dvolično – misle jedno, a rade drugo.

Pozitivne osobine koje se zanemaruju

I pored kritika, Devica ima vrline vredne priznanja. Inteligentne su, organizovane i marljive, ali i brižne i empatične, uvek spremne da pruže podršku drugima.

Astrološki saveti za bolji balans

Astrolozi preporučuju Devici da vežba iskrenost u iskazivanju emocija, smanji kritičnost prema sebi i drugima, ponekad se opusti i neguje optimizam. Fokus na pozitivnim aspektima može značajno poboljšati njene međuljudske odnose.

