Potpuni preporod doživeće ovaj znak u 2026, astrolog im predviđa život iz snova!

Vodoliji je u 2026. godini suđeno da prođe kroz potpuno preoblikovanje sebe ove godine. Doživeće potpuni preporod tvrdi poznati astrolog.

Astrolog Evan Natanijel Grim otkriva da astrološki znak ove godine dobija sjaj. Ovaj horoskopski znak doživljava potpuni preporod 2026. godine.

Iako promena nije uvek laka, ovo rebrendiranje „nije moglo doći u savršenije vreme“ za ovaj astrološki znak koji je spreman da se stvari poboljšaju.

Prema Grimu, ovaj znak se nosio sa „nekim veoma mračnim podstrujama“ koje su konačno spremne da budu adresirane i oslobođene. Grim je rekao da će 2026. godine ove „skrivene energije“ konačno izaći na površinu, omogućavajući ovom astrološkom znaku da krene dalje.

Vodolija doživljava potpuni preporod 2026. godine.

Vodolija doživljava dobrodošlo „preizmišljanje“ 2026. godine dok „usklađuje svoje unutrašnje i spoljašnje ja“. To se neće desiti preko noći. Grim je objasnio da su oni sa ovim horoskopskim znakom verovatno već videli neke naznake promena koje čine budućnost obećavajućom. Naime, Pluton, „planeta uništenja i ponovnog rođenja“ je „bio u i van njihovog znaka od početka 2023. godine“.

Plutonu potrebno nekoliko decenija da prođe kroz jedan horoskopski znak. To znači da se njegovi puni efekti neće ostvariti godinama koje dolaze. Ono što 2026. godinu čini posebnom za Vodoliju je pomračenje Sunca u ovom znaku 17. februara. Ovo je ogroman trenutak resetovanja, objasnio je Grim.

Od neočekivanog sjaja do donošenja odluka koje menjaju putanju vaše karijere, 2026. godina će vam promeniti život na bolje. Kako je Grim objasnio, „Počećete da žudite za više autonomije i prostora da istražite sile koje su još uvek duboko zakopane, sile u vama koje su bile potisnute verovatno celog vašeg života.“

U 2026. godini, Vodolija poboljšava svoj odnos sa sobom, kao i sa drugima.

Pomračenje Sunca 17. februara dešava u prvoj kući Vodolije. Drugo pomračenje Sunca u Lavu u avgustu utiče na sedmu kuću partnerstava Vodolije, što „pokazuje da pozivate nekoga u svoj život“, rekao je Grim. Pozivate „nekoga ko će vam idealno pomoći da dodatno raširite krila i proširite svoj najistinskiji osećaj sebe.“

Ovo je neverovatno za one koji su samci, jer ta osoba potencijalno može biti vaš budući životni partner.

„Ta veza bi se nastavila tamo gde ste vas dvoje stali u prošlom životu“, objasnio je Grim, „Ali veza će vam i dalje pomoći da rastete. Uopšte vas ne ograničava.“

Za one koji su već u vezi, pošto sedma kuća vlada i poslovnim partnerstvima, Grim je rekao da biste mogli da „formirate neka veoma strateška i unosna partnerstva u poslovnom kontekstu“.

U svakom slučaju, ove veze su ključ za otključavanje vašeg punog potencijala i promenu vašeg života na bolje u 2026. godini. Finansije i ljubav su u vašoj budućnosti. Ovo bi takođe mogla biti najbolja prilika da manifestujete život svojih snova. Zato ostanite fokusirani. Sreća vam ide u susret, sve dok je manifestujete u svom životu.

(Krstarica/YourTango)

