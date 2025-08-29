Potpuno pomračenje Meseca 7. septembra donosi duboke promene: 2 znaka će biti najviše pogođena, ali će uticaj osetiti svi

7. septembra 2025. događa se potpuno pomračenje Meseca u znaku Riba, a 21. septembra sledi delimično pomračenje Sunca u Devici. Ovi nebeski događaji otkrivaju ono što je dosad bilo skriveno i postavljaju temelje za trajne promene sve do proleća 2026.

Ovan

Pomračenje Meseca aktivira vašu dvanaestu kuću, što vas uvodi u fazu unutrašnjeg čišćenja i povlačenja. Mogu se javiti potisnute emocije i stari obrasci koji otežavaju dalje napredovanje. Ključ je u odmoru, emocionalnoj higijeni i prekidu svega što vam više ne služi. Sunčev mrk u Devici kasnije u mesecu pomaže vam da uvedete red u svakodnevnu rutinu i posvetite se brizi o telu.

Devica

Za Device je prva faza meseca namenjena odnosima: pomračenjem Meseca u Ribi otvaraju se granice partnerstava i preispituju granice koje postavljate drugima. Neki odnosi mogu završiti, dok se drugi produbljuju. Kada Sunce uđe u Devicu i desi se delimični mrk, pred vama je pravi lični restart – prilika da započnete novo poglavlje i definišete jasne ciljeve.

Uticaj na ostale znakove

Iako će Ovan i Devica osetiti najintenzivnije promene, svi znakovi dobijaju svoju poruku. Biku se otkrivaju dinamike prijateljskih krugova, Blizancima se preispituje karijera, Rakovi dobijaju socijalne uvide, Lavovi snagu za finansijsku i unutrašnju stabilnost, Vage balans između rada i zdravlja, Škorpije kreativnu inspiraciju, Strelci osećaj domaćih temelja, Jarčevi nove komunikacijske uvide, Vodolije preispituju vrednosti, a Ribe doživljavaju transformaciju identiteta.

Iskoristite energiju oba mrka za samospoznaju i spremnost na promene. Obratite pažnju na tragove – razgovori, slučajni susreti ili snažne emocije mogu vam dati ključne smernice za naredni period.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com