Poznaju se po obrazu i čistoj duši: Ova 3 znaka nikada ne izdaju poverenje koje ste im dali

Postoje ljudi koji tajne nose u grob. Ovo su tri znaka horoskopa kojima možete mirno da poverite život, jer oni nikada ne izdaju.

Danas je lakše naći iglu u plastu sena nego čoveka koji će vam držati leđa kad krene nizbrdo. Većina se proda za sitno, ali postoje tri znaka horoskopa koja jednostavno nemaju taj gen za prevrtljivost. Njihova reč je jača od svakog zakona, a obraz im je svetinja koju ne prljaju ni za kakve pare. Ako vam oni obećaju pomoć, mirno spavajte – pre će se zemlja okrenuti naopačke nego što će oni pogaziti ono što su rekli, jer ovi ljudi nikada ne izdaju.

Radi se o Devici, Vodoliji i Ovnu.

To su ljudi koji i dalje veruju da čoveka definiše njegova reč, a ne interes. Kod njih nema lažnih obećanja samo da bi vas skinuli s dnevnog reda. Kada vam kažu da su uz vas, to znači da su tu i kad je lepo i kad udare nevolje.

Oni prosto nisu građeni da trguju poverenjem, jer znaju da se obraz jednom gubi, a posle se više nikakvim parama ne kupuje.

Devica: Reč joj je svetinja i tajnu nosi u grob

Mnogi misle da je Devica hladna i rezervisana, ali to je samo maska. Ispod te mirne površine krije se neko ko vaše poverenje čuva bolje od bilo kog sefa. Kod nje nema „rekla-kazala“ niti prepričavanja vaših muka drugima da bi ona ispala važna. Ona svaku vašu reč zaključa u sebe i ključ baci, jer bi je sopstvena sramota pojela da vas izneveri.

Ako vam Devica pruži ruku, to je gotova stvar. Neće vas zatrpavati praznim pričama, ali će vam napraviti jasan plan kako da se iščupate iz problema dok trepnete. Njihova reč je stabilna kao stena, a oni nikada ne izdaju one retke ljude koje su pustili u svoj krug. Čak i ako se raziđete, njihovo vaspitanje im ne dozvoljava da o vama ikada kažu ružnu reč.

Vodolija: Ne gleda korist i ne zanima je šta selo priča

Vodolija možda deluje čudno i kao da je stalno u nekom svom svetu, ali kad vas jednom prihvati kao svog – vi postajete njena svetinja. Njih ne zanima šta okolina priča o vašim greškama niti ko vas ogovara iza leđa. Oni ne podnose dvoličnost i zakulisne radnje, pa isto to očekuju i od vas. Ako im se nešto ne sviđa, sasuće vam sve pravo u oči, makar se odmah posvađali, ali vam nikada neće raditi o glavi dok vam se smeškaju.

Kod njih nema skrivenih motiva niti gledanja koristi. Njihova lojalnost je stvar principa i zato oni nikada ne izdaju svoje ljude, čak ni onda kada bi im bilo mnogo lakše da se jednostavno sklone i gledaju samo sebe. Sa njima uvek znate na čemu ste, jer se ne menjaju kako vetar duva.

Ovan: Ostaje uz vas i kad svi ostali pobegnu

Ovan je prznica, planuće za sekund i reći će vam i ono što ne želite da čujete, ali je on jedini koji će ostati na vašoj strani kad svi ostali pobegnu glavom bez obzira. Kod njih vlada onaj stari zakon – ili si čovek do kraja, ili te nema. Preziru spletkarenje i svaku vrstu kukavičluka.

Ako Ovan stane uz vas, budite sigurni da ste dobili zaštitnika koji se neće povući čim postane gusto. Za njega je izdaja najveći ljudski jad, nešto što rade samo slabi i uplašeni. On sebe vidi kao stub na koji možete da se oslonite, a takvi ljudi nikada ne izdaju svoje prijatelje, bez obzira na to koliku cenu moraju da plate da bi ostali dosledni sebi.

Vreme uvek pokaže ko je čovek

Zapamtite jedno: Poverenje se gradi godinama, a ruši u sekundi. Dok se svet puni onima koji menjaju lice kako vetar duva, ovi ljudi drže nivo i ne odstupaju od onoga što su obećali.

Ne slušajte šta vam drugi pričaju i ne nasedajte na slatka obećanja koja traju samo dok sija sunce.

Držite se onih koji su tu i kad nebo potamni – jer oni su živi dokaz da obraz i poštenje još uvek vrede više od svakog interesa.

