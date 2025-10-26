Poznata astrološkinja dala detaljnu prognozu za novembar, pazite se posebno ovih dana

Detaljna astrološka prognoza za novembar: Poznata astrološkinja Tamara Globa otkriva kakve promene nas očekuju. Pazite se ovih dana!

Čuvena ruska astrološkinja Tamara Globa objavila je svoju detaljnu prognozu za novembar 2025. godine, naglašavajući da će ovaj mesec biti prekretnica na globalnom nivou.

Prema njenom mišljenju, očekuje nas period velikih promena, intenzivnih energetskih procesa i transformacija koje će uticati i na pojedince i na čitave države.

Dani kada treba biti posebno oprezan

Sledeći datumi nose pojačane tenzije i zahtevaju dodatnu pažnju i promišljenost u delovanju: 2, 4, 5, 8. novembar, veče 12., noć 13., 20, 21, 22., noć 23., 27, 28, prva polovina 29. i noć 30. novembra.

Ovo su dani kada je važno izbegavati rizične odluke, sukobe i nagle poteze.

Energija meseca Škorpije

Novembar je u znaku Škorpije, kojom vladaju Mars i Pluton – planete moći, dubine i transformacije.

Ovaj period donosi snažan impuls za promene, ali i potrebu da se oslobodimo svega što nas sputava.

Škorpija je znak hrabrosti i istrajnosti, ali i duboke intuicije – zato će mnoge odluke u novembru dolaziti iz osećaja, a ne iz logike.

„Škorpija je borac za istinu – i svoju i tuđu. To je znak koji ume da ćuti, ali i da deluje kada je najpotrebnije,“ objašnjava Globa.

Globalne promene i preokreti

Prema astrološkim pokazateljima, novembar 2025. može doneti koncentraciju događaja i preokreta u različitim delovima sveta. Najviše će biti pogođene Evropa, Bliski istok, Centralna Azija i Južna Amerika.

U isto vreme, Indija i zemlje Jugoistočne Azije ulaze u fazu jačanja saveza i početak nove ere saradnje. Ovo je, kaže Globa, vreme stvaranja novih globalnih odnosa i ekonomskih blokova.

Rizik od prirodnih nepogoda

Početak i kraj meseca mogu biti meteorološki i geološki nestabilni, pa Tamara Globa upozorava na mogućnost poplava, zemljotresa i požara.

„Priroda će jasno pokazati gde su granice ljudske kontrole,“ ističe astrolog.

Promene u finansijskom sistemu

Još jedna važna tema novembra su ekonomske promene. Stari modeli poslovanja i finansijskih tokova polako se ruše, a pojavljuju se novi sistemi plaćanja i trgovine.

Ovo je mesec kada će mnoge zemlje početi da traže alternativne izvore stabilnosti i razmene.

Povratak tradiciji i duhovnim vrednostima

Kraj meseca donosi pozitivnu energiju onima koji se okreću porodici, tradiciji i kulturnim korenima. Biće to vreme kada će duhovne vrednosti i poštovanje predaka dobiti novo značenje.

„Najuspešniji će biti oni koji brinu o drugima i čuvaju ono što su im preci ostavili,“ poručuje Globa.

Zaključak

Novembar 2025. prema Tamari Globa biće mesec dubokih promena, i spoljašnjih i unutrašnjih. Donosi završetak jednog poglavlja i početak novog ciklusa, koji će mnoge naterati da razmisle o pravim prioritetima, odnosima i vrednostima.

(Stil)

