Poznata turska astrološkinja tvrdi: 1 znak do januara konačno će ustati iz blata, zima mu donosi moć, snagu, novac i blagostanje

Škorpije se dižu iz pepela poput Feniksa, ova zima neće im biti hladna, biće to vreme snage, moći i unutrašnjeg preporoda

Njene astrološke prognoze prate milioni ljudi. Poznata turska astrološkinja Nuraj Sajari, otkrila je da će jedan horoskopski znak u narednim mesecima doživeti snažan preokret. Nakon dugog perioda borbi, stagnacije i emotivnog iscrpljenja, zimski meseci donose mu novi talas energije, samopouzdanja i uspeha.

Vreme buđenja i obnove

Ovaj znak je u proteklim mesecima prolazio kroz „blatnjav“ period, simbolično rečeno, kroz fazu u kojoj su mu okolnosti bile teške, a napredak gotovo nemoguć tvrdi ova astrološkinja. Ipak, od kraja novembra do januara dolazi do postepenog oslobađanja od tog tereta.

„Zvezde mu konačno vraćaju moć. Dolazi trenutak da se uspravi, obriše prašinu sa sebe i krene hrabro napred. Sve što je radio u tišini sada će početi da daje rezultate“, kaže Sajari.

Koji znak se diže iz pepela?

Reč je o Škorpiji, znaku koji je poznat po svojoj snazi, upornosti i sposobnosti da se regeneriše. Škorpije su, kako kaže Sajari, proteklih godinu dana često bile na ivici odustajanja – bilo zbog poslovnih neuspeha, emotivnih razočaranja ili gubitka vere u sebe.

„Za Škorpije, kraj 2025. godine donosi pravo iskupljenje. One će ponovo osetiti kontrolu nad sopstvenim životom. Posao koji je delovao izgubljeno može se neočekivano pokrenuti, a odnosi koji su zahladneli mogu ponovo procvetati“, navodi astrološkinja.

Zimski meseci donose uspeh i emotivno ozdravljenje

Prema Sajari, decembar i januar biće ključni meseci kada Škorpije dobijaju priliku da pokažu koliko su zapravo jake. Zima im donosi jasnoću uma, unutrašnji mir i novi nalet motivacije.

„Biće to period introspekcije, ali i akcije. Škorpije će se setiti svojih snova i shvatiti da nikada nije kasno da ih ostvare. Sve što im je bilo oduzeto – sada se vraća u većem obliku“, naglašava Sajari.

Osim emotivnog balansa, astrološkinja najavljuje i finansijski rast za ovaj znak. Mnogi će pronaći nove izvore prihoda ili napredovati u karijeri. Oni koji rade samostalno mogu očekivati značajne prilike za širenje posla.

Na emotivnom planu, Sajari savetuje da Škorpije ne zatvaraju srce: „Vreme je da oproste sebi i drugima. U njihov život ulazi osoba koja će ih podsetiti šta znači prava podrška i ljubav.“

Astrološkinja Nuraj Sajari poručuje: „Škorpije su preživele najtamnije mesece svog života. Sada dolazi trenutak kada će im se sve vratiti – i to višestruko. Do januara će jasno videti koliko su sazrele, koliko su ojačale i koliko su spremne da zablistaju.“

(Stil.kurir.rs)

