Poznati astrolog najavljuje buran nastavak oktobra: Jedan znak kupaće se u lovi, jedan da se pazi prevara i krađe. A šta vas čeka?

Čuvena ruska astrološkinja Tamara Globa otkriva šta vas očekuje u narednim danima – period koji bi mogao potpuno preokrenuti vaš život.
Univerzum nam u oktobru 2025. priprema spektakularne preokrete, neočekivane susrete i sudbonosne odluke. Za neke znakove ovo će biti vreme nezaboravne ljubavi i finansijskog buma, dok drugi moraju biti maksimalno oprezni da izbegnu zamke koje im kosmičke sile postavljaju.
Saznajte šta vam zvezde spremaju u narednih 15 dana.
Ovan – odnosi sa voljenima najvažniji
Ovnovi će morati da obrate pažnju na svoje zdravlje i kućne poslove.
Pojaviće se nove mogućnosti u profesionalnom smislu.
Druga polovina oktobra će biti vreme za postavljanje temelja za buduća dostignuća, ali pred kraj meseca budite oprezniji na putu i budite oprezni sa poverenjem strancima.
Odnosi sa voljenima zauzimaju centralno mesto.
Bik – porodica pruža podršku
Bik će se suočiti sa kritikama partnera, ali će mu porodica pružiti potrebnu podršku.
Prema astro-prognozi Tamare Globe za drugu polovinu oktobra 2025, ovaj deo meseca može doneti napetosti i neslaganja.
Zato je važno ostati smiren i osloniti se na podršku voljenih osoba.
Blizanci – mogući sukobi na poslu
Tokom celog oktobra naglasak će vam biti na profesionalnim ciljevima i zdravlju, ali druga polovina meseca zahtevaće rešavanje domaćih pitanja.
Kraj oktobra pogodan je za aktivne kontakte, nova poznanstva i napredovanje u karijeri.
Ova jesen može vam doneti prijatne događaje u ličnom životu.
Trebalo bi da budete oprezniji na putevima.
Kraj meseca mogu obeležiti sukobi na poslu, pa ne zaboravite na porodicu.
Rak – moguće povećanje prihoda
Ovaj mesec obećava Rakovima finansijski uspeh i mogućnost povećanja prihoda.
Aktivan način života je koristan, ali u drugoj i trećoj dekadi oktobra budite oprezni na putu.
Dom će biti ispunjen pozitivnošću zahvaljujući gostima i novim idejama.
Ovo je povoljno vreme za samorazvoj, kreativnost i brigu o deci, ali i za planiranje porodice.
Lav – ne zaboravite prijatelje i porodicu
Lavovi će se fokusirati na pomoć roditeljima i obavljanje kućnih poslova.
Važno je da pratite stanje svoje imovine i nadgledate renoviranja, kako biste izbegli neprijatna iznenađenja.
Putovanja i obrazovanje rezervisani su za drugu polovinu oktobra.
Kako se mesec bliži kraju, ne zaboravite da provodite vreme sa prijateljima i porodicom.
Devica – odlični finansijski izgledi
Devicama će nastavak meseca doneti odlične finansijske izglede i podršku prijatelja i porodice.
Druga polovina meseca je dobra da izrazite stil i vodite računa o svom izgledu, da osvežite garderobu.
Društvena aktivnost će vam biti intenzivna, a moguća su i nova poznanstva.
U trećoj dekadi mogući su važni događaji u vezi, a trebalo bi da budete oprezniji prilikom potpisivanja dokumenata.
Vaga – nove inicijative za budući razvoj
Vagama je ovo vreme za učenje, sklapanje dogovora i pokretanje novih inicijativa koje će uticati na vaš budući razvoj.
Tokom druge polovine oktobra moraćete da se pozabavite finansijskim pitanjima, što može biti izazovno.
Vaša atraktivnost će se povećati, a tako vam i pomoći vam da uspostavite nove veze i ojačate svoju poziciju u aktuelnim poslovima.
Škorpija – nekoliko poslova istovremeno, uz finansijske rizike
Prema astro-prognozi Tamare Globe za drugu polovinu oktobra 2025, Škorpije će biti veoma aktivne i žonglirati sa nekoliko zadataka istovremeno.
Moraćete da donosite odluke vezane za putovanja i promociju sopstvenih ideja.
Vaši postupci biće pod budnom lupom prijatelja i poznanika.
Druga dekada može biti obeležena sukobima i iskušenjima, a sredinom treće dekade moguće su teškoće i potreba za kompromisom.
Finansijski rizici će se povećati prema kraju meseca, pa budite oprezni sa trošenjem i vodite računa o svom zdravlju.
Strelac – izbegavajte previše obaveza
Strelčevi, važno je da ostanete budni i pažljivo pratite aktuelne događaje.
Tokom druge dekade moguće su obmane ili krađe, čak i od onih kojima verujete.
Kraj oktobra mogao bi doneti poteškoće u ličnim stvarima i odnosima.
Izbegavajte da preuzimate previše obaveza, kako biste izbegli opterećenje.
Druga polovina meseca otvara priliku za sprovođenje novih ideja.
Jarac – prijatni događaji van kuće
Prema astro-prognozi Tamare Globe za drugu polovinu oktobra 2025, Jarcima će koristiti timski rad sa iskusnim kolegama.
Prijatni događaji van kuće mogući su u drugoj polovini oktobra, a rukovodstvo će pratiti vaš napredak i podržavati vas.
Ljudi oko vas će vam pomoći da stvorite uslove za napredovanje, ali se neki projekti možda neće ostvariti u trećoj dekadi meseca.
Morate biti strpljivi!
Vodolija – vreme za učenje
Za Vodolije ovo je povoljno vreme za učenje, razvijanje poslovnih veza i sklapanje ugovora sa partnerima u drugim gradovima.
Istovremeno, mogu se pojaviti poteškoće u svakodnevnom životu i ličnim odnosima, što zahteva delikatan pristup.
Nadzor šefa će vam povećati obim posla, ali kada prevaziđete ove izazove, možete se radovati novim finansijskim prilikama.
Ribe – pozitivne promene i unosni izgledi
Ribama će druga polovina meseca doneti teškoće van kuće, a finansijska pitanja treba da rešavate oprezno.
Nova poznanstva mogu uključivati ljude sa nepoštenim namerama, zato budite oprezni.
Uprkos izazovima, očekuju vas pozitivne promene i unosni izgledi.
Ljudi iz prošlosti igraće važnu ulogu u vašem životu.
(Krstarica/sensa.mondo.rs)
Spektakularan kraj 2025: Ove znakove čeka velika životna sreća i lepa iznenađenja!
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com