Poznati astrolog najavljuje buran nastavak oktobra: Jedan znak kupaće se u lovi, jedan da se pazi prevara i krađe. A šta vas čeka?

Čuvena ruska astrološkinja Tamara Globa otkriva šta vas očekuje u narednim danima – period koji bi mogao potpuno preokrenuti vaš život.

Univerzum nam u oktobru 2025. priprema spektakularne preokrete, neočekivane susrete i sudbonosne odluke. Za neke znakove ovo će biti vreme nezaboravne ljubavi i finansijskog buma, dok drugi moraju biti maksimalno oprezni da izbegnu zamke koje im kosmičke sile postavljaju.

Saznajte šta vam zvezde spremaju u narednih 15 dana.

Ovan – odnosi sa voljenima najvažniji

Ovnovi će morati da obrate pažnju na svoje zdravlje i kućne poslove.

Pojaviće se nove mogućnosti u profesionalnom smislu.

Druga polovina oktobra će biti vreme za postavljanje temelja za buduća dostignuća, ali pred kraj meseca budite oprezniji na putu i budite oprezni sa poverenjem strancima.

Odnosi sa voljenima zauzimaju centralno mesto.

Bik – porodica pruža podršku

Bik će se suočiti sa kritikama partnera, ali će mu porodica pružiti potrebnu podršku.

Prema astro-prognozi Tamare Globe za drugu polovinu oktobra 2025, ovaj deo meseca može doneti napetosti i neslaganja.

Zato je važno ostati smiren i osloniti se na podršku voljenih osoba.

Blizanci – mogući sukobi na poslu

Tokom celog oktobra naglasak će vam biti na profesionalnim ciljevima i zdravlju, ali druga polovina meseca zahtevaće rešavanje domaćih pitanja.

Kraj oktobra pogodan je za aktivne kontakte, nova poznanstva i napredovanje u karijeri.

Ova jesen može vam doneti prijatne događaje u ličnom životu.

Trebalo bi da budete oprezniji na putevima.

Kraj meseca mogu obeležiti sukobi na poslu, pa ne zaboravite na porodicu.

Rak – moguće povećanje prihoda

Ovaj mesec obećava Rakovima finansijski uspeh i mogućnost povećanja prihoda.

Aktivan način života je koristan, ali u drugoj i trećoj dekadi oktobra budite oprezni na putu.

Dom će biti ispunjen pozitivnošću zahvaljujući gostima i novim idejama.

Ovo je povoljno vreme za samorazvoj, kreativnost i brigu o deci, ali i za planiranje porodice.

Lav – ne zaboravite prijatelje i porodicu

Lavovi će se fokusirati na pomoć roditeljima i obavljanje kućnih poslova.

Važno je da pratite stanje svoje imovine i nadgledate renoviranja, kako biste izbegli neprijatna iznenađenja.

Putovanja i obrazovanje rezervisani su za drugu polovinu oktobra.

Kako se mesec bliži kraju, ne zaboravite da provodite vreme sa prijateljima i porodicom.

Devica – odlični finansijski izgledi

Devicama će nastavak meseca doneti odlične finansijske izglede i podršku prijatelja i porodice.

Druga polovina meseca je dobra da izrazite stil i vodite računa o svom izgledu, da osvežite garderobu.

Društvena aktivnost će vam biti intenzivna, a moguća su i nova poznanstva.

U trećoj dekadi mogući su važni događaji u vezi, a trebalo bi da budete oprezniji prilikom potpisivanja dokumenata.

Vaga – nove inicijative za budući razvoj

Vagama je ovo vreme za učenje, sklapanje dogovora i pokretanje novih inicijativa koje će uticati na vaš budući razvoj.

Tokom druge polovine oktobra moraćete da se pozabavite finansijskim pitanjima, što može biti izazovno.

Vaša atraktivnost će se povećati, a tako vam i pomoći vam da uspostavite nove veze i ojačate svoju poziciju u aktuelnim poslovima.

Škorpija – nekoliko poslova istovremeno, uz finansijske rizike

Prema astro-prognozi Tamare Globe za drugu polovinu oktobra 2025, Škorpije će biti veoma aktivne i žonglirati sa nekoliko zadataka istovremeno.

Moraćete da donosite odluke vezane za putovanja i promociju sopstvenih ideja.

Vaši postupci biće pod budnom lupom prijatelja i poznanika.

Druga dekada može biti obeležena sukobima i iskušenjima, a sredinom treće dekade moguće su teškoće i potreba za kompromisom.

Finansijski rizici će se povećati prema kraju meseca, pa budite oprezni sa trošenjem i vodite računa o svom zdravlju.

Strelac – izbegavajte previše obaveza

Strelčevi, važno je da ostanete budni i pažljivo pratite aktuelne događaje.

Tokom druge dekade moguće su obmane ili krađe, čak i od onih kojima verujete.

Kraj oktobra mogao bi doneti poteškoće u ličnim stvarima i odnosima.

Izbegavajte da preuzimate previše obaveza, kako biste izbegli opterećenje.

Druga polovina meseca otvara priliku za sprovođenje novih ideja.

Jarac – prijatni događaji van kuće

Prema astro-prognozi Tamare Globe za drugu polovinu oktobra 2025, Jarcima će koristiti timski rad sa iskusnim kolegama.

Prijatni događaji van kuće mogući su u drugoj polovini oktobra, a rukovodstvo će pratiti vaš napredak i podržavati vas.

Ljudi oko vas će vam pomoći da stvorite uslove za napredovanje, ali se neki projekti možda neće ostvariti u trećoj dekadi meseca.

Morate biti strpljivi!

Vodolija – vreme za učenje

Za Vodolije ovo je povoljno vreme za učenje, razvijanje poslovnih veza i sklapanje ugovora sa partnerima u drugim gradovima.

Istovremeno, mogu se pojaviti poteškoće u svakodnevnom životu i ličnim odnosima, što zahteva delikatan pristup.

Nadzor šefa će vam povećati obim posla, ali kada prevaziđete ove izazove, možete se radovati novim finansijskim prilikama.

Ribe – pozitivne promene i unosni izgledi

Ribama će druga polovina meseca doneti teškoće van kuće, a finansijska pitanja treba da rešavate oprezno.

Nova poznanstva mogu uključivati ljude sa nepoštenim namerama, zato budite oprezni.

Uprkos izazovima, očekuju vas pozitivne promene i unosni izgledi.

Ljudi iz prošlosti igraće važnu ulogu u vašem životu.

(Krstarica/sensa.mondo.rs)

