Poznati astrolog predviđa: čak 6 znakova zaplivaće u parama do novembra 2025. Stiže im sreća i novac koji menja život!

Trenutno se nalazimo usred snažne energetske promene koja će uzrokovati da šest horoskopskih znakova doživi velike promene u svojim finansijama sve do novembra 2025. godine.

Mars, planeta koja predstavlja pokretačku snagu i ambiciju, ušao je u Škorpiju 22. septembra, čineći nas fokusiranim i odlučnim da dobijemo ono što želimo, naravno, uključujući i novac.

Prema rečima profesionalnog astrologa Helene Hator, ovo je posebno „eksplozivna“ energija jer će Mars u Škorpiji biti u kvadratu sa Plutonom u Vodoliji do 1. oktobra, što će dovesti do značajne promene u svim „novčanim poslovima“ poput zadužnica, plata i ugovora.

Ovi znaci imaju sreće, jer će Mars ostati u Škorpiji do 3. novembra 2025. godine, tako da će nastaviti da vide pozitivne koristi u narednim nedeljama, sve do novembra.

1. Bik – zapečatite dogovor

Vas Mars u Škorpiji „čini majstorom zanata“, rekla je Hator. Tokom narednih nekoliko nedelja, imaćete bistar um i oštar jezik, što će vam pomoći da pokažete svoju vrednost na način koji će vam olakšati pregovaranje.

Vaša moć ubeđivanja dostiže vrhunac sredinom oktobra, kada se Merkur i Mars poravnaju. Iako ovo može biti izazovna energija za neke, ona pruža malo snage vašim ličnim prihodima. Dakle, ako želite da zaradite novac ili zapečatite dogovor, ovaj period je vaš, preporučuje vam Hatorova.

2. Lav – Imate najviše šansi

„Ulazak Marsa u Škorpiju stavlja vas iznad ostalih“, kaže Hator. Doživećete velike promene u svojim finansijama jer ćete otkriti „Da ste zaista u stanju da krenete napred i da se odvojite od drugih koji se samo takmiče protiv vas“.

Kao u nečemu iz filma, od sad do novembra, vi ste taj koji će se naći na vrhu dok ostvarujete prilike koje se mogu činiti previše dobrim da bi bile istinite, ali su definitivno stvarne. Bilo da je u pitanju neočekivano unapređenje ili pokretanje sporednog posla, očekujte da ćete „zaraditi veliki novac“ tokom ovog perioda, rekla je Hator.

3. Škorpija – Doslednost je bitna

Ovo neverovatno srećna sezona finansijskih promena za Škorpije, iako ste možda trenutno u problemima.

„Nisi bio ovako srećan od kraja 2023. godine“, rekao je Hator. „Potpuno si pun energije, možeš da zgrabiš sve što želiš, sposoban si da sklapaš poslovne dogovore, prodaješ bilo koju ideju bilo kome.“

Od karijere do životnih dostignuća, dobijaš zamah dok praviš ogromne skokove u svojim ličnim prihodima. Uz to rečeno, sve se svodi na doslednost, Škorpije. Ako zaista želiš da budeš na vrhu, onda je doslednost neophodna, prenosi YourTango.

4. Vodolija – Neophodno je druženje

„Vodolije, tvoja agresija za postizanje je astronomska“, rekla je Hator, zbog čega ćeš doživeti velike promene u svojim finansijama u narednih nekoliko nedelja. „Bukvalno radiš više od bilo koga drugog, ali imaš energije da to uradiš.“

Sve do novembra 2025. godine, mnogo je manje bitno šta znaš, a malo više koga poznaješ. Iako umrežavanje možda nije prijatno, ako želiš da postigneš uspeh, neophodno je da izađeš i družiš se. Ako to učiniš, „Očekuj da će ovaj period biti jedan od najboljih napredaka u 2025. godini za tvoju karijeru“, rekla je Hatorova.

5. Jarac – Formulišite ciljeve

„Formulišete svoje ciljeve i aktivno ih pratite“, rekla je Hator, i sve će se isplatiti u „finansijskom dobitku“. Iako najbolje radite dok ste sami, dok je Mars u Škorpiji, doživećete još veći uspeh radeći u sadardnji sa drugima.

Uz malo rada u društvu i saradnji, Hator je objasnila da će druga polovina oktobra biti neverovatna za vaš novac, posebno oko mladog Meseca u Vagi 21. oktobra, što će biti najbolji trenutak da ostvarite svoje snove.

6. Ovan – „Partnerski rad“ donosi novac iz snova

Nisi stranac moćnoj energiji Marsa, na kraju krajeva, to je tvoja vladajuća planeta. Pošto je Škorpija takođe znak kojim vlada Mars, doživećeš velike promene u svojim finansijama od sad do novembra 2025. godine, kada ćeš biti bistre glave i motivisan za uspeh. Prema Hator, vi i vaš partner (bilo da je romantičan ili poslovni partner) zarađujete „novac iz snova“.

Uz to rečeno, možda bi trebalo da paziš na svoju potrošnju. Iako je primamljivo poludeti, malo samokontrole bi vam moglo bolje doći na duži rok.

