Poznati astrolog predviđa ogromnu lovu i sreću za 2 znaka: sve do kraja 2026. sve što dotaknu pretvaraće u novac! Koji srećnici!

Većina ljudi bi se složila da moramo iskoristiti svaku sreću koju možemo dobiti kada su u pitanju novčana pitanja. Ova dva srećna horoskopska znaka su finansijski blagoslovena od strane univerzuma u ​​doglednoj budućnosti, prema astrologu Heleni Hator, koja je govorila o dva horoskopska znaka koja privlače finansijski uspeh dok je Severni čvor u Ribama do 2026. godine.

1. Lav

„Severni čvor u Ribama je u vašoj osmoj kući, tako da će to dramatično povećati vaše finansije zajedničkim resursima, kreditima, kreditnim karticama“, počela je Hator.

Hator je takođe primetila da su drugi skloniji da investiraju u vas tokom ovog perioda, bilo da je to kroz nuđenje unapređenja kojem ste se nadali ili davanje zelenog svetla jednoj od vaših obećavajućih ideja.

Pošto se osma kuća bavi i nasleđivanjem, neočekivani priliv novca je takođe opcija. Ali zapamtite, sa velikim nasleđem dolazi i velika odgovornost, zato vodite računa o svojim finansijama i, što je najvažnije, nemojte previše trošiti.

2. Vodolija

Prema Hator, Vodolija doživljava ogroman porast svojih finansija dok je Severni čvor u Ribama (i vašoj drugoj kući bogatstva) do 2026. godine.

„Ovo je verovatno najbolji novac koji ste videli u izuzetno dugom vremenskom periodu“, predvidela je Hator.

Iskoristite najsrećnije dane za karijerne mogućnosti ove godine da biste maksimalno iskoristili ovu pozitivnu energiju, jer je astrolog po imenu Mej objasnio da ovaj tranzit „donosi sreću u poslu i akumulaciju bogatstva“.

Možda ćete se osećati u iskušenju da potrošite sav taj novac odjednom. Uprkos tome, važno je ostati posvećen ulaganju tog novca u vredne stvari ili čuvanju za crne dane, prenosi YourTango.

