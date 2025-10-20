Poznati astrolog tvrdi: 2 znaka ulaze u zlatno doba do kraja oktobra 2025, sledi im novčani i ljubavni procvat

Ovan i Rak ulaze u zlatno doba do kraja oktobra 2025. godine, Univerzum im otvara vrata uspehu, ljubavi i blagostanju smatra čuvena ruska astrološkinja Vasilisa Volodina.

Oktobar 2025. nosi pečat sudbinskih preokreta i neočekivane sreće, a za dva horoskopska znaka ovo je početak perioda koji će zauvek pamtiti.

Poznata ruska astrološkinja Vasilisa Volodina najavljuje talas kosmičke energije, koji briše sve prepreke i otvara vrata uspehu, ljubavi i blagostanju.

Za one koji su istrajali u izazovima, ovo je trenutak kada se snovi pretvaraju u stvarnost. Nebo je na njihovoj strani, a ono što dolazi nije slučajnost — već nagrada. Ovim znakovima Volodina poručuje: “Kada Univerzum odluči da vam pomogne, sve sile se ujedinjuju kako biste zablistali”.

Ovan – finansijski proboj i profesionalni napredak

Ovnovi konačno dobijaju nagradu za sve što su strpljivo gradili, smatra astrološkinja. Nastavak oktobra im donosi finansijski proboj i profesionalno priznanje.

Moguće su ponude za nove poslove, povišice, ili prilika da započnu sopstveni biznis. Novac stiže brže nego što mislite, ali savet je da ga mudro rasporedite, jer ovo je vreme ulaganja u budućnost.

Na poslu vas čeka poštovanje i podrška, a privatno mir i razumevanje.

Zvezde najavljuju harmonične odnose sa partnerom, ljubav postaje dublja, iskrenija i stabilnija nego ikad.

“Ovan ulazi u vreme kada sve što dotakne pretvara u zlato”, poručuje Volodina.

Rak – slušajte intuiciju

Rakove do kraja oktobra 2025. očekuje talas priznanja i kreativnog preporoda. Ako se bavite umetnošću, pisanjem, dizajnom, ili bilo kojim poslom gde izražavate sebe, ovo je trenutak kada svet vidi vaš sjaj.

Astrološkinja naglašava da će mnogi Rakovi dobiti zaslužene pohvale i finansijsku nadoknadu za svoj trud.

Ovo je idealno vreme za napredovanje, javne nastupe i započinjanje projekata koji zahtevaju inspiraciju i veru u sebe.

Na emotivnom planu očekuju vas važni događaji: moguće su veridbe, zajednički planovi, ili produbljivanje postojećih veza.

Intuicija vam je sada najjače oružje – slušajte je, jer vodi pravo ka sreći.

Saveti Vasilise Volodine do kraja oktobra

Postavite jasne ciljeve. Univerzum pomaže onima koji znaju šta žele.

Univerzum pomaže onima koji znaju šta žele. Budite otvoreni za promene. One vode ka novim prilikama.

One vode ka novim prilikama. Verujte svom unutrašnjem glasu. Intuicija vas neće prevariti.

Intuicija vas neće prevariti. Cenite podršku bliskih ljudi. Njihova vera u vas biće ključ vašeg uspeha.

Zvezde su na vašoj strani

Vasilisa Volodina zaključuje da Ovnove i Rakove u oktobru čeka pravi preokret na bolje. Sve što ste dugo planirali sada može da se ostvari.

Verujte u sebe i ne dozvolite da vas strah zaustavi na putu do lične sreće i uspeha.

