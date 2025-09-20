Poznati astrolog tvrdi: 4 znaka ulaze u period izobilja sve do novembra, sreće i novca imaće napretek

Upravo sada je Jupiter direktan u znaku Blizanaca, „sve se čini većim, čak i preuveličanijim“, objasnio je astrolog Evan Natanijel Grim u videu na TikTok-u.

Ova energija u velikoj meri koristi promenljivim znakovima Blizanaca, Device, Strelca i Riba, koji „će moći da manifestuju više uspeha i srećnih situacija“, rekao je Grim.

1. Blizanci: Verujte u sebe

„Blizanci, Jupiter vam daruje optimizam i bićete uronjeni u ovaj osećaj oslobađanja narednih nekoliko meseci“, počeo je Grim.

Iako je Jupiter u vašem horoskopskom znaku jedan od najsrećnijih trenutaka za vas, njegova retrogradna faza je možda usporila vaš uzlet sreće. Ali najbolje od vaše smaragdne godine tek počinje. Prigrlite to, jer će 2025. biti neverovatno nagrađujuća za vas! Sve dok verujete u sebe, dobićete sve što želite i više.

2. Devica: Budite ponosni

„Devica, vaši profesionalni napori počinju da isplaćuju dividende“, rekao je Grim. „Mogli biste biti unapređeni ili poboljšati svoj ugled.“

Iako ste možda osećali da je sav vaš trud bio uzaludan, budite ponosni znajući da će se sav vaš trud uskoro isplatiti.

„Jupiter takođe nudi perspektivu“, dodao je Grim, tako da ćete sa promenom perspektive biti bolje u stanju da „identifikujete oblasti mogućnosti koje su ranije bile propuštene“.

Procvetaćete kada počnete da verujete u sebe i svoju sposobnost da dostignete veće visine.

3. Strelac: Sve zavisi od vas

Grim tvrdi da ste sada u eri izobilja u vezi jer „Jupiter sada proširuje potencijal za uspeh sa partnerom ili u bilo kojoj značajnoj vezi“.

Da li to znači upoznavanje nekoga novog ili dostizanje dubljih nivoa intimnosti sa partnerom, sve zavisi od vaše jedinstvene situacije. Ipak, jedno je sigurno: „Ovo delimično zavisi od vašeg načina razmišljanja i energije koju projektujete“, rekao je Grim.

Pošto Jupiter proširuje ono što doživljavate u svom životu, projektovanje negativnosti će vam to vratiti. S druge strane, manifestovanje uspeha i prosperiteta u vašoj vezi sa pozitivnim pogledom doneće više pozitivnosti u vaše veze ili celokupni ljubavni život.

4. Ribe: Ostanite bistrih misli

Doživljavate izobilje u svom kućnom životu jer „Jupiter blagosilja vaš dom i porodicu i sve projekte vezane za dom“, rekao je Grim.

Uz to, budite oprezni sa svojim mentalitetom tokom ovog perioda. Na primer, Grim je objasnio: „Ako projektujete bes i frustraciju, da, Jupiter će vam i toga dati još.“ Zato ostanite bistrih misli. Pronađite načine da se uzemljite i stvorite mirno okruženje kako biste podstakli univerzum da nastavi da radi u vašu korist.

