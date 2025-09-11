Poznati ruski astrolog otkriva koja 2 znaka horoskopa će se obogatiti u oktobru

Finansijski proboj u oktobru – tamara Globa otkriva koja 2 znaka očekuje neočekivano bogatstvo.

Oktobar nije samo period kada se priroda povlači u jesenje boje – u astrologiji, on simbolizuje završavanje starih ciklusa i otvaranje prostora za nove mogućnosti. Energija ovog meseca podstiče promene, ali i pruža šansu da se nagrade oni koji su do sada ulagali trud i strpljenje, prenosi espreso.co.rs.

Planetarni aspekti donose dinamiku i otvaraju nova vrata, ali zvezde poručuju da nije dovoljno čekati – ključ je u pravim odlukama i mudrim potezima.

Poznata ruska astrološkinja Tamara Globa ističe da će baš dva znaka u oktobru imati šansu za veliki finansijski preokret.

DEVICA – Strpljenje konačno donosi rezultate

Za Device, oktobar je mesec kada se sav njihov trud, pedantnost i uporno planiranje pretvaraju u opipljive rezultate. Poslovi koji su dugo stajali u mestu sada ponovo izlaze u prvi plan, ali ovog puta donose i konkretnu korist.

Savet zvezda je jasan: ne rasipajte energiju na više strana – držite se jedne strategije i pratite je do kraja.

Najveći dobitak dolazi iz proverenih izvora, tamo gde već imate iskustvo i sigurnost. Vaša analitičnost i posvećenost postaju glavno oružje na putu do uspeha. Na emotivnom planu, Device takođe ulaze u povoljan period – slobodne očekuju nova poznanstva, a one u vezi jačaju poverenje i stabilnost.

RIBE – Prvo disciplina, zatim nagrada

Ribama oktobar započinje ozbiljnim lekcijama o finansijama. Prva polovina meseca donosi potrebu za kontrolom troškova i izbegavanjem nepotrebnih rizika. Iako može izgledati kao ograničenje, ova faza služi da vas pripremi za snažan uzlet koji dolazi u drugom delu meseca.

Na poslovnom planu javljaju se nove i neobične ponude. Nemojte odbaciti ono što na prvi pogled deluje previše zahtevno – upravo u tim izazovima krije se prostor za rast i uspeh. U svemu tome, posebno će vam značiti podrška žene iz okruženja – bilo da je reč o koleginici, prijateljici ili mentorki.

Zvezde vole da nagrađuju svesne odluke

Kako Globa naglašava, astrologija nije gotov scenario, već putokaz.

Oktobar za Device i Ribe donosi i upozorenja i velike mogućnosti: Device treba da iskoriste svoje ranije planove i dovedu ih do kraja, dok Ribe uče da oprez na početku meseca pretvore u hrabrost i napredak kasnije.

Oktobar može postati vaša odskočna daska ka većoj finansijskoj sigurnosti i ličnom razvoju – pod uslovom da iskoristite šanse koje vam univerzum stavlja na put.

Da li vam je uspeh na dohvat ruke?

