Poznati ruski astrolog otkriva: Ovaj 1 znak će do kraja oktobra dobiti i ono što je mislio da nikad neće

Na tu šansu je već odavno i zaboravio.

Jarac konačno dobija ono što mu je život godinama uskraćivao – i to do kraja oktobra.

Do kraja oktobra, jedan horoskopski znak će doživeti nešto što je godinama delovalo kao nemoguće. Ruski astrolog Pavel Globa, poznat po preciznim prognozama, tvrdi da se zvezde konačno pokreću u korist jednog znaka koji je do sada bio u senci.

Ko je taj znak?

Prema Globi, radi se o Jarcu. Znak koji je navikao da sve mora sam, da se bori, da trpi, da ne očekuje poklone od života. Ali upravo Jarac će do kraja oktobra dobiti ono što je mislio da mu ne pripada – priznanje, ljubav, novac ili šansu koju je već sahranio u sebi.

Šta se menja?

Astrološki aspekti ukazuju na snažan tranzit Saturna i Plutona, koji Jarcu donose oslobađanje od starih obrazaca. Mnogi Jarčevi će se suočiti sa situacijom koja ih tera da veruju u čudo – jer će se ono zaista dogoditi. Možda neće izgledati kao vatromet, ali će biti dovoljno da se zapitaju: „Zašto baš sad?“

Kako da prepoznaš znak?

Ako si Jarac ili imaš Jarca blizu sebe, obrati pažnju na sledeće: poziv koji dolazi niotkuda, osoba koja se vraća iz prošlosti, prilika koja izgleda previše dobra da bi bila istinita. Ne odbijaj odmah. Oktobar je mesec kada se Jarcu vraća ono što je mislio da je zauvek izgubljeno.

Jarčevi retko dobijaju nešto „na poklon“. Njihova snaga leži u tišini, radu i strpljenju. Zato je ovaj astrološki obrt toliko snažan – ne zato što je spektakularan, već zato što je zaslužen. Oktobar donosi priliku koja ne dolazi često, ali dolazi onima koji su je godinama gradili bez aplauza.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com