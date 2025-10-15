Poznati ruski astrolog tvrdi da druga polovina oktobra donosi astrološki zemljotres i velika iznenađenja!

Druga polovina oktobra 2025. donosi dinamične promene za sve horoskopske znake, koje će nekima delovati poput zemljotresa

Prema ruskoj astrološkinji Tamari Globi, energija meseca podstiče preispitivanje odnosa, finansijske odluke i lični razvoj. Neki znaci ulaze u fazu napretka, dok drugi moraju biti oprezni – posebno u komunikaciji i poverenju.

Ovan – Temelj za budućnost

Ovnovi postavljaju temelje za naredne uspehe. Fokus je na zdravlju, porodičnim obavezama i profesionalnim prilikama. Kraj meseca donosi izazove u saobraćaju i komunikaciji sa nepoznatima.

Bik – Emocije na testu

Bikovi se suočavaju sa kritikama partnera, ali porodica pruža stabilnost. Napetosti su moguće, pa je važno ostati smiren i osloniti se na bliske ljude.

Blizanci – Karijera u fokusu

Druga polovina meseca donosi nove kontakte i napredak u poslu. Mogući su sukobi na radnom mestu, pa ne zaboravite na podršku porodice.

Rak – Finansijski rast

Rakovi ulaze u povoljan period za zaradu i kreativnost. Dom postaje izvor pozitivne energije, a vreme je idealno za planiranje porodice.

Lav – Porodične vrednosti

Lavovi se okreću kućnim obavezama i pomoći roditeljima. Putovanja i obrazovanje dolaze u drugi plan, dok prijatelji donose radost.

Devica – Stil i društvenost

Device blistaju u finansijama i društvenim krugovima. Treća dekada donosi važne emotivne događaje – budite pažljivi pri potpisivanju dokumenata.

Vaga – Nova inicijativa

Vage pokreću projekte i rešavaju finansijska pitanja. Vaša harizma raste, što vam pomaže u poslovnim pregovorima.

Škorpija – Intenzitet i izazovi

Škorpije balansiraju više zadataka i donose važne odluke. Sredina meseca donosi sukobe poput zemljotresa, a kraj zahteva finansijsku opreznost.

Strelac – Budnost i oprez

Strelci se suočavaju sa mogućim obmanama. Ne preuzimajte previše obaveza – fokusirajte se na sprovođenje novih ideja

Jarac – Timski uspeh

Jarčevi napreduju uz podršku kolega. Prijatni događaji van kuće donose motivaciju, ali budite strpljivi sa projektima

Vodolija – Poslovne veze

Vodolije sklapaju ugovore i razvijaju kontakte. Privatni odnosi zahtevaju pažnju, a finansijske prilike dolaze nakon izazova.

Ribe – Intuicija i oprez

Ribe se suočavaju sa izazovima van doma. Nova poznanstva mogu biti rizična, ali pozitivne promene su na vidiku.

Oktobar 2025. je mesec dinamične transformacije. Tamara Globe savetuje da budemo pažljivi, ali otvoreni za nove prilike. Svaki znak ima svoj izazov – i svoju šansu.

