Poznati turski astrolog predviđa: Samo 1 znak će doživeti ogromnu sreću i najlepše trenutke života ove jeseni. A šta kaže za vas?

Jesen 2025. godine obećava period promene, neke će biti spoljašnje, druge duboko lične. Ovo je vreme kada se ono što smo sejali ranije počinje videti u plodovima, kada savezi, odluke i snovi zahtevaju iskrenost, strpljenje i transparentnost.

Prema predviđanjima poznatog turskog astrologa Murata Kojuna koji govori o prilikama, upozorenjima, ljubavi i karijeri, uz lep uvod za sve znake, posebno 1 znak će doživeti ogromnu sreću i neke od najlepših trenutaka u životu

Ovan

Karijera i novac: Ova jesen donosi neplanirane prilike za finansijski dobitak, ali budite oprezni s novim ulaganjima. Prvo promislite, pa delujte.

Ljubav: Komunikacija sa partnerom će cvetati — iskreni razgovori razotkriće ono što je skrivano i moglo je stvarati tenziju. Ako ste slobodni, moguće je iznenađenje — nova veza ili neko ko vas dugo posmatra iza scene.

Preporuka: Postavite granice — naučite da kažete “ne” kada budete izrazito zauzeti. Osnažite svoj unutrašnji mir.

Bik

Karijera i novac: Radićete više nego obično — videćete koristi, ali i osetićete umor. Nemojte preuzimati rizike koje ne možete da kontrolišete.

Ljubav: Partnerstvo najviše profitira kada prihvatite mane jedno drugog. Intimnost se produbljuje. Slobodni Bikovi mogu dobiti inicijativu od nekoga ko ih poštuje takve kakvi jesu.

Preporuka: Ne žurite sa obećanjima. Stavite vrednost u kvalitet vremena koje provodite s voljenom osobom.

Blizanci

Karijera i novac: Ideje vam plivaju — sada je pravo vreme da inspirišete ljude oko sebe. Međutim, ne dozvolite da stavite sva jaja u jednu košaru.

Ljubav: Ako ste u vezi, veća harmonija i razumevanje, a komunikacija će biti ključna. Ako ste slobodni, moguće je novo poznanstvo koje ume da razigra vašu radoznalost.

Preporuka: Fokusirajte se na prioritete — što vam je zaista bitno u poslu i u ljubavi.

Rak

Karijera i novac: Biće i izazova, ali i podrške — klijenti i nadređeni primećuju vaš trud. Ne odustajte kada se čini da imate previše obaveza.

Ljubav: Partner može iznenaditi priznanjem ili gestom koji ste dugo čekali. Ako je postojao problem, razgovor može doneti olakšanje. Slobodni Rakovi, moguća nova emotivna prilika.

Preporuka: Oslonite se na familiju i ljude od poverenja — oni mogu doneti savet koji vam mnogo znači.

Lav

Karijera i novac: Osetićete da vam se napori vraćaju u vidu priznanja ili nagrade. Možete dobiti mogućnost poslovne saradnje koja vam otvara nove horizonte.

Ljubav: Sigurnost u vezi jača — osećate da ste voljeni i cenjeni. Mogući su i veći koraci, poput veridbe ili zajedničkih planova za budućnost.

Preporuka: Iskoristite svoju karizmu, ali ne zapostavite slušanje partnera — balans će doneti veću harmoniju.

Devica

Karijera i novac: Priliv novih klijenata, mogućnost da ispravite stare greške, da uštedite ili organizujete finansije.

Ljubav: Veze teže uravnotežavanju — potrebe oboje partnera postaju jasnije. Slobodne Device, neko vas može pozvati na dejt koji će vas podsetiti koliko vam znači dobra hemija.

Preporuka: Održavajte zdravlje — um i telo su povezani, pa neka telesna rutina bude deo dnevne strukture.

Vaga

Karijera i novac: Biće izazova u vođenju budžeta i u interakcijama sa kolegama. Stariji saradnici ili mentori mogu doneti nečiju šansu.

Ljubav: Odnosi sa partnerom mogu biti testirani, ali upravo kroz razumevanje i kompromis dođe se do jače veze. Slobodne Vage, vaša šarmantnost će privući pažnju.

Preporuka: Ne dopustite da vaš mir zavisi od odobrenja drugih — definišite sopstvene vrednosti.

Škorpija

Karijera i novac: Neočekivane promene mogu izbaciti život iz ustaljenog koloseka — ali vi imate snagu i fleksibilnost da se prilagodite. Neka sredstva i prilike stižu iz neočekivanih izvora.

Ljubav: Vaša posvećenost i dubina osećanja se prepoznaju. Uverenje da ste sposobni za iskrenu intimnost donosi bliskost.

Preporuka: Čuvajte se prenagljenih reakcija — vaša intenzivnost može zbuniti one koji vas vole.

Strelac

Karijera i novac: Bitno je da budete strpljivi — posao se možda ne razvija onako brzo kao što želite, ali temeljno radite za budućnost. Prijatelji mogu doneti prilike.

Ljubav: Slobodni, možete upoznati osobu preko hobija ili putovanja. U vezi ćete želeti više slobode i prostora — razgovarajte, ne čuvajte nezadovoljstvo u sebi.

Preporuka: Balans između rada i zabave je ključ. Ne žrtvujte radost zbog obaveza.

Jarac

Karijera i novac: Osećaj preopterećenosti može vas pratiti, ali kroz strateško planiranje i disciplinu možete odvojiti vreme i za odmor.

Ljubav: Veze jačaju kroz podršku i razumevanje. Moguće je da dobijete vest koja će vas oduševiti u vezi sa domaćim životom ili porodicom. Slobodni Jarčevi, neko mlađi može pokazati interesovanje.

Preporuka: Ne zanemarujte prijatelje i kontakte — oni su često most ka novim horizontima.

Vodolija

Karijera i novac: Prilika da pokažete svoje veštine, naročito u timskom radu ili kroz neku inovaciju. Finansijski, budite jasni u zahtevima — ne dozvolite da bude neravnopravne dogovore.

Ljubav: Partner može delovati hladnije nego inače — pričajte o svojim očekivanjima. Slobodni, neko koga ste smatrali samo prijateljem može postati nešto više.

Preporuka: Ostanite dosledni sebi, slušajte unutrašnji glas i ne popuštajte u vrednostima.

Ribe

Karijera i novac: Može biti izazova u balansiranju posla i ličnih projekata — budite realni u očekivanjima. Dobri momenti su oni u kojima se oslonite na kreativnost.

Ljubav: Porodična veza može doneti sigurnost i utehu. Slobodne Ribe, neko iz vaše prošlosti može se vratiti u život — sa drugačijim namerama nego pre.

Preporuka: Meditirajte, pišite, izražavajte se umetnički — duh će naći način da zaceli.

(Stil, Ivana Bogićević)

