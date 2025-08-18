Prati vas nesreća, a ni ne znate zašto: Ova 3 znaka su najveći baksuzi u ljubavi, poslu i prijateljstvu

Često se pitaju šta su Bogu zgrešili, pa ih prati loša sreća…

Svakome od nas u nekom trenutku života „kola krenu nizbrdo“, pa pomislimo da smo „rođeni baksuzi“. Astrolozi tvrde da se loša sreća najduže smeši jednom zemljanom, jednom vazdušnom i jednom vodenom znaku, dok su osobe rođene u vatrenim znacima pošteđene dužih negativnih perioda.

Evo koji znaci s pravom najčešće kažu da ih „prati nesreća“.

Devica

Sistematične i praktične Device su veoma vešte u rešavanju tuđih problema. One će odlično posavetovati druge ljude, ali same sebi ne umeju da pomognu.

Ceo život se trude da “isprave krive Drine” i taman kad u jednom segmentu zavedu red, u drugom ih sačeka havarija, pa nikad ne mogu da se opuste i uživaju u životu. Često se pitaju šta su Bogu zgrešile, pa ih prati loša sreća.

Vaga

Obožavaju da budu detektivi, da demaskiraju lažljivce i da isteruju pravdu. Ali, čak i kad sve što ih najviše “žulja” dovedu u red po svojim merilima, Vage su nesrećne što su uopšte morale da ulažu energiju u ono što je, kako smatraju, problem čitavog društva.

Starenje doživljavaju kao veliku ličnu tragediju i nikako se ne mire sa borama na licu i sedim vlasima u kosi. U zrelim godinama žude za mlađim partnerom koji će ih obožavati, ali i kada ostvare takvu vezu Vage su sumnjičave i pitaju se da li ih je mlađi partner odabrao zbog iskustva ili društvenog statusa.

Ribe

Osobe rođene u ovom horoskopskom znaku su same sebi prokletstvo. Imaju svoju viziju sveta koja se drastično razlikuje od stvarnosti, ali umesto da se prilagode okolnostima one nastavljaju da žive u svetu mašte.

Probleme guraju pod tepih, kako u poslu, tako i u ljubavnim i prijateljskim odnosima, jer veruju da drugi ljudi neće biti zli prema njima. Ovo je posebno izraženo kada su Ribe ponesene emocijama.

