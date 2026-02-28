Pratite svoje srce, za 3 znaka Mars u Ribama donosi ljubavnu bajku naredne nedelje

Mars u Ribama donosi ljubavnu bajku za Devicu, Ribe, Vagu, Škorpiju i Strelca. Pratite svoje srce i fokusirajte se na lepe emocije.

Pratite svoje srce tokom nedelje od 2. do 8. marta 2026. godine. Odnosi se konačno poboljšavaju za pet horoskopskih znakova. Nedelja počinje naletom inspiracije kada Mars uđe u Ribe 2. marta.

Mars u Ribama vam pomaže da poštujete svoja osećanja i unutrašnje želje kako biste mogli da delujete po njima. Ovo postavlja temelje za hrabrost i odlučnost neposredno pre punog Meseca i pomračenja Meseca u Devici u utorak, 3. marta.

Ovo zvanično zatvara portal pomračenja i ostvaruje ono što je počelo mladim Mesecom u ovom zemljanom znaku 23. avgusta. Pa ipak, pomračenje Meseca takođe donosi neočekivane promene u tome kako se osećate. Pratite svoje srce ove nedelje, čak i ako to znači promenu kursa.

1. Devica – slušajte svoje srce

Ljubav je jedina stvar koja je važna. Ovo je tvoj mentalitet dok Mars prelazi u Ribe u ponedeljak, 2. marta. Slušajte svoje želje i otvorite se novoj ljubavi. Energija Marsa u Ribama vas podseća da ljubav retko kad sleti na vaš prag. Umesto toga, morate ići za njom.

Razmislite o ažuriranju svog profila za upoznavanje na mreži ili potrazi za susretima uživo. Budite taj koji će napraviti prvi potez. Mars u Ribama je sve o tome da težite ljubavi koju želite, ali to se ne odnosi samo na veze. Ako želite da budete sami, ovo je savršena energija za stvaranje života koji istinski volite.

Ako ste već u vezi, Mars u Ribama zaoštrava stvari. Mars upravlja vašim unutrašnjim željama. Možda želite da provodite više vremena zajedno i zaboravite da ostatak sveta postoji. Ne brinite ako je to slučaj jer će se ravnoteža sama vratiti. Za sada, uronite u svoju malu ljubavnu priču i iskoristite svaki trenutak koji možete zajedno.

2. Ribe – božanska iznenađenja

Ostavite prostor za neočekivane. Pun Mesec i pomračenje Meseca u Devici dešavaju se u utorak, 3. marta. Ovo donosi novi početak i neka božanska iznenađenja u vašu vezu. Energija Device upravlja zabavljanjem i vezama, čineći ovo vremenom neočekivanog pomirenja ili veće posvećenosti.

Vi i vaš partner možete se upustiti u dubok emotivan razgovor o životu koji želite da izgradite zajedno. Pomračenje Meseca donosi neočekivanu promenu u vašim osećanjima, ali vas samo zbližava.

Neka pun Mesec i pomračenje Meseca budu vreme za isceljenje ako ste slobodni. Iako možda bacate oko na nekoga posebnog, nije najbolja ideja da se upuštate u novu vezu tokom pomračenja ili tekućeg retrogradnog Merkura. Umesto toga, iskoristite ovaj lunarni događaj da se fokusirate na svoje isceljenje.

Ovo je duboko vreme za stvaranje sopstvenog završetka ili razumevanje vaših prošlih izbora sa većom jasnoćom. Ljubav će stići, Ribe, ali kada se to desi, želite da zaista traje. Zato, iskoristite ovo vreme da se fokusirate na ljubav prema sebi.

3. Vaga – velika ljubav

Zaslužujete veliku ljubav. Vaš romantični život postaje vaš centralni fokus dok Venera ulazi u Ovna u petak, 6. marta, pridružujući se Saturnu i Neptunu koji su već u ovom horoskopskom znaku. Ove nedelje možete iskusiti veću posvećenost.

Uverite se da odvajate vreme za svog partnera. Takođe morate biti svesni šta želite za budućnost vaše veze i da ste spremni da to primite ranije nego što ste očekivali.

Ako ste sami dok Venera ulazi u Ovna, onda se nadajte da je vaša ljubav tamo negde. Venera u Ovnu vam pomaže da privučete nove potencijalne ljubavnike u svoj život, ali sa Saturnom takođe u Ovnu, to radite sa većom svešću. Nestao je bajkoviti mentalitet ljubavi, a na njegovom mestu je nešto mnogo zdravije. Ovo je vaša šansa da pokažete koliko ste odrasli i naučili o svojim potrebama u protekloj godini. Ljubav je u kartama za vas, Vage, i može trajati zauvek.

4. Škorpija – novi početak

Uverite se da ulažete u ono što želite da traje. Merkur Kazimi u Ribama se javlja u subotu, 7. marta. Dok je Merkur i dalje retrogradan do 20. marta, ovo označava početak novog ciklusa za planetu komunikacije i za vašu vezu.

Merkur Kazimi se javlja dok putuje u srce Sunca, usklađujući vaše reči sa vašim postupcima i pomažući vam da se fokusirate na ono što želite u sadašnjosti. Iako ovo može doneti ponude za obaveze, radi se i o tome da vi birate šta želite za sebe i svoju budućnost.

Jasnoća stiže sa Merkurom Kazimi, posebno ako ste slobodni. Ovaj tranzit je sve o novim početcima. Konačno se osećate dovoljno samopouzdano da počnete da se otvarate ljubavi. Ali ovog puta, nije reč samo o sastancima ili neverovatnoj hemiji. Tražite nekoga sa kim zaista možete da podelite svoj život.

5. Strelac – posvetite se ljubavi

Posvetite se ljubavi. Stvari u vašoj trenutnoj vezi i kućnom životu počinju da se poboljšavaju kada Mars pređe u Ribe u ponedeljak, 2. marta. Energija Riba upravlja vašim domom, porodicom i posvećenom vezom. Sa Marsom u ovom vodenom znaku, odlučni ste da stvorite period domaćeg blaženstva. Ovo može pomoći u svim opipljivim aspektima vašeg doma, kao što su preuređenje ili selidba.

Ako ste sami, onda vam Mars u Ribama pomaže da privučete vrstu ljubavi koja stalno raste u vašem životu. Ovaj tranzit donosi želju da podelite svoje dane sa nekim posebnim. Ne radi se o punjenju rasporeda višestrukim sastancima ili čak o odlasku na uzbudljive večeri. Umesto toga, radi se o provođenju kvalitetnog vremena sa osobom koju volite. Dozvolite sebi da promenite brzinu, jer je to deo vašeg pronalaženja nekoga sa kim možete stalno da se budite.

Ako ste u vezi, ovo je dobro vreme da se dublje upoznate. Planirajte večeri za sastanke kod kuće i zajedno napravite večeru. Pratite svoje srce, vodite duboke, iskrene razgovore i nemojte se ustručavati.

