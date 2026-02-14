Prava ozbiljna ljubav konačno stiže za 5 znakova tačno za Dan zaljubljenih 2026. Nekima se sudbina menja potpuno

Profesionalni astrolog tvrdi da će se ljubavna situacija suštinski promeniti za Vagu, Škorpiju, Devicu, Ovna i Ribe na sami Dan zaljubljenih.

Prava ljubav konačno stiže za pet horoskopskih znakova tačno na vreme za Dan zaljubljenih 14. februara 2026. A prema rečima jednog astrologa, „ovo je ozbiljna ljubav“.

Profesionalni astrolog Helena Hator je objasnila da, pošto Saturn, planeta karme, ulazi u Ovna dan pre Dana zaljubljenih, „ovo će apsolutno promeniti ljubavne živote ovih znakova“.

1. Ribe – znate svoje vrednosti

Ribe, jer „Venera će ući u vaš znak u trigonu sa Jupiterom 10. februara, neposredno pre Dana zaljubljenih“, objasnila je Hator da prava ljubav konačno stiže za vas. Ovo nije samo prolazna i plitka ljubav. Prema Hator, „ovo je ozbiljna, dugoročna, doživotna ljubav“.

Astrolog je primetio da vas Saturn u Ovnu tera da budete ozbiljni u vezi sa svojim vrednostima. Dakle, iako ste možda imali tip u prošlosti, ovo je dobro vreme da razmislite o značajnijim partnerstvima. Pored toga, „Sa Venerom u konjunkciji sa Severnim čvorom tokom pomračenja 17. februara, to je sudbinska veza“, objasnila je Hator. „Ovo je sudbinska zajednica, i ako ste u postojećoj vezi, ona će biti potpuno preoblikovana i na načine koje nikada niste smatrali mogućim.“ Dakle, očekujte da će ovaj Dan zaljubljenih biti kao nijedan drugi!

2. Ovan – ljubav iza kulisa, dolazi niotkuda

Prava ljubav konačno stiže za vas taman na vreme za Dan zaljubljenih, ali neće doći sa pompom i velikim gestovima. Umesto toga, „ovo je ljubav iza kulisa. Ovo je ljubav koja dolazi niotkuda“, objasnila je Hator. „Ovo je takođe skrivena ljubav i sve će izaći na površinu. Ovo je u osnovi to što sebe shvatate ozbiljno i ovo novo partnerstvo ozbiljno.“

Ovo je ključno, jer ste u prošlosti možda odbacili mogućnost zabavljanja. Dakle, sve dok se više otvarate, očekujte da će se u vašem životu pojaviti neočekivani partner. Međutim, da li ćete prihvatiti taj zalogaj zavisi od vas, i samo od vas.

3. Devica – budi odlučnija

Iako nisi baš neko ko žudi za ljubavlju, pokušaj da ne budeš toliko neodlučna ove godine jer ozbiljna ljubav stiže baš na vreme za Dan zaljubljenih ove godine. Naravno, ljubav možda nije tvoj prioritet, ali to ne znači da nije dobra stvar imati je u svom životu, posebno kada je od upravo one vrste osobe koja ti je potrebna.

„Ovaj partner će doći i promeniće tvoju sigurnost, i to dugoročno“, rekla je Hator. „Ovo je neko ko je stabilan. Ima sve što ti je potrebno u smislu svih detalja da bi se osećala ne samo fizički sigurno, već i emocionalno sigurno.“

Zato, budi otvorena sa svojim srcem, Device. Dan zaljubljenih ne mora biti još jedan praznik. Ako ga zaista želiš, ovo bi mogao biti dan koji će resetovati tvoje partnerske odnose.

4. Škorpija – na istoj ste talasnoj dužini

Prava ljubav stiže za tebe baš na vreme za Dan zaljubljenih, kada „upoznaš nekoga ko ima iste lojalne vrednosti kao i ti“, objasnila je Hator. „Oni su potpuno iste frekvencije.“

Može se desiti iznenada, jer brzo ulaziš u vezu i javno je emituješ. Uz to rečeno, budi malo oprezna, Škorpije. Iako je primamljivo, pobrini se da postepeno predstavljaš svog partnera, umesto da ulaziš u potpunosti.

5. Vaga – prava ljubav konačno stiže

Drži oči i srce otvorene ovog Dana zaljubljenih, jer prava ozbiljna ljubav konačno stiže. Prema Hator, „upoznajete partnera koji je apsolutno vaš savršen opis“. Pošto se Saturn, planeta posvećenosti, sada nalazi u vašoj sedmoj kući veza, „ovo je dugoročni, ozbiljan i stabilan partner“, objasnio je astrolog.

Bilo da je u pitanju neko koga već poznajete ili neko koga tek treba da upoznate, budite spremni da budete potpuno oduševljeni. Ovaj Dan zaljubljenih će sigurno biti posebniji nego što ste ikada mislili da je moguće!

(Krstarica/YourTango)

