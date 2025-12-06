Prava turbulencija zahvatiće 2 znaka i 2 podznaka do 20. januara: red sreće, red stresa

Lav i Devica i podznaci Ribe i Škorpije sve do 20, januara 2025 imaće red sreće, red stresa. Prava turbulencija i red sreće, red stresa.

Astrološki znaci Lav i Devica i podznaci Škorpija i Ribe, do 20. januara prolaze kroz sreću, stres i neočekivane odluke. Nova godina otvara im put ka sreći, ali ih stavlja i na probu. Zahvatiće ih prava turbulencija.

Početak januara 2026. donosi snažan energetski zaokret koji nekim znacima i podznacima otvara put ka sreći, ali istovremeno stavlja na probu njihovu prilagodljivost.

Ovo je vreme brzih promena, kada i najmanja odluka može pokrenuti lanac događaja sa dugoročnim posledicama.

Pogledajmo šta ih očekuje:

Lav

Lavovi će u prvoj polovini januara osetiti nalet sreće posebno na finansijskom i socijalnom planu. Moguć je neočekivan dobitak, prilika za saradnju ili nagrada koja vas motiviše da hrabro zakoračite u novu godinu.

Ipak, oko 12. januara mogu se pojaviti kratkotrajni nesporazumi u komunikaciji, pa povedite računa da vas impulsivnost ne košta prilike koju ste dugo čekali.

Devica

Device ulaze u period emotivnog rasterećenja i osećaja olakšanja. Od 4. do 16. januara, stvari koje su vas opterećivale tokom jeseni konačno počinju da se raspetljavaju.

Sreća je naglašena kroz porodične odnose i lične projekte, ali budite oprezni s finansijama — moguća je jedna manja blokada ili neplaniran trošak sredinom meseca.

Podznak Škorpija

Osobe sa podznakom Škorpije ulaze u snažan period transformacije. Između 7. i 20. januara otvara se šansa za rešavanje dugotrajnog problema koji vas prati još od leta.

Sreća dolazi kroz završetak jednog ciklusa, ali pred kraj meseca moguća je kratka emotivna prava turbulencija koja traži smiren pristup.

Podznak Ribe

Podznak Ribe doživljava nagli uspon energije u kreativnom i poslovnom polju. Od 10. do 22. januara otvaraju se vrata za uspeh, inspiraciju i nove kontakte koji vam donose konkretne koristi.

Ipak, jedna osoba iz prošlosti može se pojaviti neočekivano i uneti blagu nesigurnost — biće važno da se držite svojih ciljeva i ne vraćate na stare obrasce.

(Krstarica/Podznak)

