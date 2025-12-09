Praznici u senci sudbine i suza: Loša sreća čeka ove znake već na početku januara

Lekcije kojima će nas naučiti zvezde u decembru pomoći će nam da se oslobodimo tereta, završimo nedovršene poslove i iskrenije pogledamo na sebe. A godina 2026. će početi sa mnogo čistijim energijama za one koji su u stanju da čuju kosmičku poruku.

Decembar neće doneti mir i prazničnu udobnost svim znakovima. Tri znaka će posebno snažno osetiti napete energije Saturna i drugih planeta, što može doneti duhovne, poslovne i izazove u vezama. Iako loša sreća tokom praznika može delovati slučajno, ona zapravo nosi važne lekcije – ako ih prepoznamo.

Astrološki, decembar 2025. obećava da će biti zauzet, turbulentan period: Saturn formira napet aspekt sa Merkurom i Marsom, što će stvoriti kašnjenja, odlaganja i nesporazume. Kraj godine je za mnoge vezan za zatvaranje i samorefleksiju, ali za tri horoskopska znaka to je više niz testova. Dok će neki dobiti inspiraciju, pročišćenje i zamah, Jarac, Blizanci i Lav će mnogo akutnije osetiti kosmičke tenzije.

Jarac

Za Jarčeve, koji su obično svrsishodni, stabilni i uporni, poslednji mesec u godini može biti posebno napet. Saturn, vladajuća planeta Jarca, formira kvadrat sa Marsom, uzrokujući unutrašnji nemir, razdražljivost i povremeni iscrpljenost.

Zadaci se gomilaju, pritisci na poslu se povećavaju, dok se porodične i praznične obaveze množe. Može izgledati kao da svi odjednom zahtevaju pažnju Jarca, ali izgleda da ništa ne ide glatko.

Težak period bi mogao da se ublaži oko 20. decembra, kada stignu povoljne, harmonizujuće energije Venere. Do tada, međutim, Jarčevi bi trebalo svesno da se odmaraju, kažu ne i promišljeno organizuju svoje dane.

Jarčevi bi trebalo posebno da vode računa o svojim kolenima i kostima.

Blizanci

Za Blizance, ovaj mesec će doneti niz komunikacijskih izazova. Merkur će biti u napetom položaju, što može dovesti do kašnjenja, nesporazuma i svađa. Čak i mala polurečenica može pokrenuti lavinu – posebno u vezama ili pregovorima o poslu.

Projekti mogu sporije da se kreću, rokovi mogu da prođu, a znak je osetljiv na bilo kakve kritičke komentare. Zbog emocionalnih fluktuacija, Blizanci ponekad mogu preterano da reaguju na stvari ili da se uhvate u nepotrebne brige.

Takođe je važno da Blizanci obrate više pažnje na svoje zdravlje: tokom zime su skloniji prehladama ili bolestima gornjih disajnih puteva jer im je energija rasejanija nego obično.

Lav

Energični, odlučni Lavovi mogu iskusiti neobičnu neizvesnost ovog meseca. Uranov kvadrat sa Suncem donosi nelagodu, posebno u oblastima karijere i finansija. Možda ćete osećati kao da drugi donose odluke umesto vas ili da se sudbina meša u vaše planove – čak i u situacijama u kojima ste ranije imali čvrstu ruku.

Lavovi treba da nauče da se oslobode želje za kontrolom u decembru. Ovaj mesec ih uči da je fleksibilnost često vrednija od dominacije. Ako se mogu prilagoditi, izaći će iz ovog perioda još jači.

Kosmička lekcija – loša sreća je zapravo vodič

Iako loša sreća tokom praznika može u početku delovati preplavljujuće, iza iskušenja se krije snažna prilika za rast. Podstiče nas da se oslobodimo tereta, završimo nedovršene poslove i iskrenije pogledamo na sebe.

A godina 2026. će početi sa mnogo čistijim energijama za one koji su u stanju da čuju kosmičku poruku.

