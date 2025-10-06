Pre svake odluke, jedan od najbogatijih ljudi sveta slušao je ova 3 znaka, oni su bili njegov najmoćniji tim!

Stiv Džobs, osnivač kompanije Apple i jedan od najvećih vizionara modernog doba, često se opisuje kao čovek koji nikoga nije slušao.

Ipak, istina je drugačija – znao je da prepozna ljude čiji su talenti i karakter bili ključni za njegov uspeh, prenosi mondo.rs. Zanimljivo je da su upravo tri horoskopska znaka igrala presudnu ulogu u njegovom profesionalnom životu: Škorpija, Lav i Ribe

Zašto baš ova tri znaka?

Nije reč o tome da je Džobs verovao u horoskop u klasičnom smislu. On je prepoznavao osobine koje se često vezuju za određene znakove i okupljao ljude koji su te osobine nosili u sebi. Upravo ta kombinacija energije i talenata činila je njegov tim nepobedivim.

Škorpija – snaga stabilnosti i strategije

Tim Kuk, naslednik Stiva Džobsa i današnji direktor Apple-a, rođen je u znaku Škorpije.

Osobine Škorpije: strpljenje, analitičnost, smirenost u kriznim situacijama.

Zašto ga je Džobs slušao: dok je on bio vizionar i često haotičan u idejama, Kuk je unosio red, sistem i dugoročnu strategiju. Upravo zahvaljujući toj energiji, Apple je postao globalni gigant.

Lav – kreativna iskra i inovacija

Stiv Voznijak, suosnivač Apple-a, rođen je u znaku Lava.

Osobine Lava: harizma, inovativnost, hrabrost da se ide ispred vremena.

Zašto ga je Džobs slušao: Voznijak je bio tehnički genije koji je umeo da materijalizuje Džobsove ideje. Njegova sposobnost da stvori ono što drugi nisu mogli ni da zamisle bila je temelj Apple revolucije.

Ribe – estetska vizija i intuicija

Džoni Iv, legendarni dizajner Apple proizvoda, rođen je u znaku Riba – istom znaku u kojem je bio i sam Džobs.

Osobine Riba: intuicija, osećaj za estetiku, duboka emotivna povezanost sa stvarima koje stvaraju.

Zašto ga je Džobs slušao: Iv je bio „srodna duša u estetici“. Njegov minimalizam i perfekcionizam savršeno su se uklapali u Džobsovu viziju. Rezultat su proizvodi koji su promenili način na koji doživljavamo tehnologiju.

Stiv Džobs nije bio čovek koji slepo prati horoskop, ali je imao nepogrešiv instinkt da prepozna ljude čije osobine podsećaju na „zodijačke supermoći“. Škorpija mu je dala stabilnost, Lav inovaciju, a Ribe estetiku i intuiciju. Upravo ta kombinacija činila je njegov tim jedinstvenim i neponovljivim.

