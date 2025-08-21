Precizan čak 98%: Drevno proročanstvo monaha sa Tibeta otkriva baš sve o nama

Tibetanska filozofija smatra da godina rođenja može da odredi kakva ćemo postati ličnost i sa kojom osobom možemo najbolje da se slažemo a sa kojom to nikako nije moguće.

Takođe, navodno govori mnogo o tome kakvi smo bili u prošlim životima.

Pronađite svoju godinu rođenja:

Monah – 1951, 1963, 1975, 1987, 1999

Žarko sunce – 1950, 1962, 1974, 1986, 1998

Mlad mesec – 1949, 1961, 1973, 1985, 1997

Crni bik – 1948, 1960, 1972, 1984, 1996

Kožna narukvica – 1947, 1959, 1971, 1983, 1995

Kornjača – 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006

Gong – 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005

Stub žada – 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004

Izvor – 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2002

Čuvar vatre – 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002

Kobra – 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001

Zmaj – 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000

MONAH

Vi ste otvorena vesela ličnost koja lako osvaja ljudska srca. Gotovo ništa ne može da vam pokvari raspoloženje. Pažljivi ste prema drugima, prema njihovim željama i potrebama, ali s vremena na vreme volite i da se raspravljate. To je neka vrsta hrane za vašu dušu.

U prošlim životima bili ste proročica, komičar, putujući trgovac i neka vrsta vladara male zajednice. Vaši srećni brojevi su 13, 25 i 37. Najviše vam prijaju rođeni u znaku Čuvara vatre i Kornjače, a ne preporučuje se da se zbližavate sa onima rođenim u znaku Izvora.

ŽARKO SUNCE

Vi ste neko ko u napornim i teškim situacijama postupa odlučno i precizno. Na vas svako može da računa, a ljudi naprosto obožavaju vaš smisao za humor. Vaš najveći strah je da će vam neko ograničiti slobodu.

U prošlim životima bili ste religijski vođa, lovac, savetnik, trgovac i učitelj. Vaši srećni brojevi su 12, 24 i 36. Prija vam druženje sa Kobrama i onima rođenim u znaku Kožne narukvice, ali nikako se ne slažete sa Crnim bikom.

MLAD MESEC

Postoje dve strane vaše ličnosti. Danju ste osetljivi, ljubazni, željni ljubavi… ali kako se približava noć tako ste sve strastveniji i dinamičniji. Zato vas vaš partner obožava. U prošlim životima bili ste plaćeni ubica, detektiv, doktor, vođa tajnog društva, lovac i krčmar. Vaši srećni brojevi su 11, 23 i 34. Najlepše vam je u društvu Crnog bika i još jednog Mladog meseca, ali nikako ne razumete rođene u znaku Gonga.

CRNI BIK

Ne volite trzaje u životu i ako neko ili nešto počne da vas vrti i vuče, odmah eksplodirate. Važno je da govorite stvari direktno, jasno i precizno. Volite da dominirate – u vezi, na poslu i među prijateljima, jer osećate da ste rođeni da vodite, a ne da pratite.

U prošlim životima bili ste političar, biznismen, dirigent i sudija. Vaši srećni brojevi su 10, 22 i 34. Najlepše vam je sa Zmajem i Mladim mesecom, ali klonite se Žarkog sunca.

KOŽNA NARUKVICA

Sve u vezi vas je misteriozno i nepoznato. Retko se vezujete za nekoga, ali kad to uradite znači da gajite jaka osećanja. Menjate periode aktivnog života i povećane društvene aktivnosti sa onima u kojima želite da budete sami. Ne volite agresiju, ali ste joj skloni ako treba da se zaštitite, piše Stil. U prošlim životima bili ste na ivici zakona – diler oružja, lovac na blago, kockar, ali i diplomata i alhemičar. Vaši srećni brojevi su 9, 21 i 33. Najviše volite Žarko sunce i Kobre, a Zmajevi vam smetaju.

KORNJAČA

Vi se kladite na sve što je sigurno i mudro. Kad nešto naumite umete da budete neverovatno tvrdoglavi. U vezi volite nežnost. Verujete u zdrav razum i zato ne dozvoljavate da vas pokolebaju iskušenja.

U prošlim životima bili ste zidar, kovač, poljoprivrednik i krojač. Vaši srećni brojevi su 8, 20 i 32. Najviše volite da budete u blizini Monaha i Čuvara vatre, ali nikako kraj Mladog meseca.

GONG

U tri reči, vi ste – velikodušni, plemeniti i lojalni. Vi ste visoko poštovana osoba koja prezire izdaju i preljubu. Spremni ste da preuzmete krivicu na sebe čak i kada za to nema razloga, jer vi mislite da ste odgovorni za ceo svet.

U prošlim životima bili ste arheolog, vajar, obućar i advokat. Vaši srećni brojevi su 7, 19 i 31. Stub žada i Izvor su vam najbolje društvo, a treba da se klonite Mladog meseca.

STUB ŽADA

Nasilje vas deprimira, a sve nepoznato vam se gadi. Vi ste plemenita duša, ne volite buku i volite da ste sami ili u društvu svojih bližnjih. Vaše poverenje je teško osvojiti, ali kad se zaljubite spremni ste da za ljubav žrtvujete i svoj život.

U prošlosti ste bili zlatar, dizajner, dreser životinja. Vaši srećni brojevi su 6, 18 i 30. Gong i Izvor su vam najdraži, a sa Čuvarima vatre se nikako ne uklapate.

IZVOR

Vi ni ne znate šta je okrutnost, a nepravdu i komercijalizam ne podnosite. Poštujete ljudska osećanja i nikada nećete izdati one koji u vas veruju. Vi ste posvećeni i brižni.

U prošlim životima bili ste pevač, muzičar, sveštenik, diplomata i trgovac tkaninama. Srećni brojevi su vam 5, 17 i 29. Najkompatibilniji ste sa Gongom i Stubom žada, dok vam se ne preporučuje druženje sa Monahom.

ČUVAR VATRE

Redovno sebi postavljate visoke ciljeve i ako ih ne postignete osećate neverovatnu krivicu. Imate mnogo prijatelja, ali uprkos tome često se osećate usamljeno. Vaš zadatak je da budete svetlost u svetu tame, ali ne može svako da vas razume. Malo je ljudi koji će zaista znati šta vi predstavljate, zato što ste nadareni i bogati. U prošlim životima bili ste lekar, travar, kuvar, istraživač i naučnik. Vaši srećni brojevi su 4, 16 i 28. Najbolje se poklapate sa Monahom i Kornjačom, a nikako sa Stubom žada i Kobrom.

KOBRA

Vi ste odličan govornik! U stanju ste da zadivite ljude i najdosadnijom pričom. Možete da podstaknete emocije u drugima, a ako pravilno koristite taj talenat čeka vas uspeh. Sreća u ljubavi pratiće vas celog života.

U prošlim životima bili ste pirat, monarh, blagajnik i zelenaš. Vaši srećni brojevi su 3, 15 i 27. Najbolji ste sa Kožnom narukvicom i Žarkim suncem, dok se ne slažete kako treba sa Čuvarem vatre.

Nepredvidivi ste, u jednom trenutku ste ognjeni zmaj, u drugom šareni leptir. U stanju ste da se uzdignete iznad svih problema i da vidite život na drugačiji način.

U prošlom životu bili ste slikar, krijumčar, glasnik, pesnik i pisac. Vaši srećni brojevi su 2, 15 i 27. Odlično se slažete sa Crnim bikom i Stubom žada, a nikako sa Kožnom narukvicom, prenosi Dnevno.rs

ZMAJ

Nepredvidivi ste, u jednom trenutku ste ognjeni zmaj, u drugom šareni leptir. U stanju ste da se uzdignete iznad svih problema i da vidite život na drugačiji način. U prošlom životu bili ste slikar, krijumčar, glasnik, pesnik i pisac. Vaši srećni brojevi su 2, 15 i 27. Odlično se slažete sa Crnim bikom i Stubom žada, a nikako sa Kožnom narukvicom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com