Pred njima je period iz snova: Ove znakove čeka 4 godine ludačke sreće, do 2029. imaće para i uspeha za izvoz

Astrolozi ističu da period od 2025. do 2029. donosi izvanredne prilike za dva horoskopska znaka zahvaljujući povoljnim tranzitima Jupitera, Saturna, Urana, Neptuna i Plutona. U narednom četvorogodišnjem ciklusu čekaju ih lični i profesionalni uspesi, unutrašnje osnaženje i ispunjenje važnih ciljeva.

Lav – ulazak u zlatni ciklus od 2027.

Za Lavove period postaje znatno mirniji, ali pravi preokret počinje 2027. godine kada Jupiter, planeta ekspanzije i obilja, ulazi u njihov znak. Otvaraju se vrata za nove poslovne projekte, jačanje društvenog ugleda, ozbiljne veze i proširenje porodice. Uz podršku Urana, lavovi će imati hrabrost da pokrenu velike promene, rizikuju i preuzmu kontrolu nad svojom sudbinom, što donosi dugoročno pozitivan efekat.

Ovan – temeljna transformacija od kraja 2025.

Za Ovnove kraj 2025. i početak 2026. znači ulazak Saturna i Neptuna u njihov znak. Saturn će pomoći da izgrade čvrste temelje kroz odgovorno planiranje, dok će Neptun pojačati intuiciju i želju za dubljim smislom. Pluton u Vodoliji dodatno podupire tehnološke inovacije i društveni uticaj, pa će ovnovi moći da pretoče svoju energiju u konkretne projekte, nove poslove i značajne životne odluke.

Ovaj četvorogodišnji period predstavlja idealnu priliku za Lavove i Ovnove da donesu ključne odluke, pokrenu nove životne cikluse i izgrade stabilnu, ispunjenu budućnost. Iskoristite povoljne astrološke uticaje i pokrenite se ka svojim najvećim ambicijama!

