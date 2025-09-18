Pregršt istinske sreće očekuje 4 znaka horoskopa tokom sezone Device do kraja septembra

Sreća se osmehuje ovim 4 horoskopska znaka tokom cele sezone Device (22. avgust – 21. septembar 2025.)

Moća sezona Device donosi posebno povoljne okolnosti za nekoliko horoskopskih znakova. Od 22. avgusta do 21. septembra sreća će biti na strani onih koji su spremni da preuzmu odgovornost i posvete se svojim obavezama. Novi Mesec u Devici još od 23. avgusta pomaže da se bolje povežemo sa listom planiranja, napravimo listu zadataka i postavimo realne ciljeve koje možemo ostvariti u narednih šest meseci.

A tokom cele sezone Device, četiri horoskopska znaka posebno osećaju čistu magiju sreće.

1. Devica

Devica, sezona je na tvojoj strani, čak i kada Saturn ponovo ulazi u Ribe i pravi opoziciju tvom znaku. Pripremaš se za novu fazu života, a tvoja sezona pomaže ti da se spremiš za najbolju verziju sebe. Naučila si mnogo o dinamici svojih odnosa, a Saturn u Ovnu te je primorao da se suočiš sa svime što te je kočilo u prošlosti. Sa Jupiterom koji pravi pozitivan aspekt prema tvom znaku, učiš kako da isceliš, pomiriš se i kreneš dalje.

2. Bik

Sreća je na tvojoj strani ove sezone Device. Osećaj će biti kao značajan reset i idealna prilika da zaviriš duboko u sebe. Ovo je period da ceniš sve što si postigao i da otvoriš srce za ljubav. Sa Uranom u novom znaku, otvaraju se mogućnosti za upoznavanje novih ljudi – i za samce će biti lakše pronaći potencijalnog partnera.

3. Jarac

Jarčevi, pripremate se za energiju transformacije, sreća je definitivno na vašoj strani. Ova sezona donosi obilje u finansijskom segmentu. Sveukupna energija pomaže da budete metodični u štednji i da osmislite održiv plan koji će vam dugoročno doneti stabilnost.

