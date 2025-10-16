Prelomni mesec za 3 znaka: Evo ko će do kraja oktobra osetiti kako mu se život menja „naglavačke“!

Ovaj oktobar neće biti običan mesec za sve — tri horoskopska znaka ulaze u period kada se dugogodišnje želje, planovi i težnje mogu ostvariti.

Zvezde poručuju da je ovo vreme koje se ne propušta: prilike koje su čekali godinama konačno dolaze na kapiju.

Bik — plodovi strpljenja i doslednosti

Za Bika, mesec oktobar će biti nagrada za rad i istrajnost. Posle dugog čekanja, stvari se pokreću: pojavljuju se šanse za poslovni napredak, finansijske mogućnosti koje su bile zametnute. Ovo je trenutak kada treba prepoznati prilike koje ranije niste videli i hrabro zakoračiti prema svojim ciljevima.

Lav — potvrda vrednosti i novi horizonti

Lavovi, spremite se: ovo je mesec u kojem vaš trud dobija vidljivu potvrdu. Možda ćete dobiti priznanje, napredovanje ili priliku da pokažete svoje talente u punom sjaju. Sve ono što je bilo potisnuto, sada može isplivati u vašu korist — ali je važno da ostanete dosledni sebi i ne bacate se u sve što izgleda primamljivo bez razmišljanja.

Strelac — preokret, oslobađanje i novi početak

Strelčevi dobijaju priliku da zatvore poglavlja koja su ih dugo vukla unazad. Za njih, kraj oktobra je kao sveta oluja koja odnosi sve nepotrebno — stara osećanja, blokade, sumnje. U emotivnom i praktičnom smislu, ovo je mesec kada mogu da vide put iz tame i krenu ka novom, lakšem životu.

Kako iskoristiti ovaj period?

– Budite otvoreni za neočekivano — promene često donesu ono što ranije niste mogli planirati

– Reagujte brzo kada se ukaže prilika, ali ne žurite bez razmišljanja

– Ostanite povezani sa sobom — snaga ovog perioda leži u unutrašnjoj jasnoći

– Ne zaboravite da odmorite — energija koja nastaje u tišini često predvodi velike pokrete

Oktobar je možda mesec koji označava kraj stare priče i početak novog poglavlja. Ako ste Bik, Lav ili Strelac — pogledajte oko sebe: ono što ste čekali, sada može početi da se ostvaruje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com