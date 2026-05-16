Prema astrolozima 1 znak konačno je izašao iz najtežeg poglavlja života, Uran u Blizancima donosi mu stabilizaciju

Prema astrolozima, Bik je prošao kroz pravi pakao od kad je Uran ušao u njihov znak 2018. godine i doneo haos. Konačno se sve to završilo.

Sedam godina trajao je emotivni rolerkoster za jedan horoskopski znak. Međutim, prema astrolozima, ulazak Urana u Blizance zvanično završava najteže poglavlje života ovog znaka.

Uran je planeta iznenadnih promena. U kom god horoskopskom znaku da se nađe ova burna energija, često sledi haos. Od raspada veza i nestabilnosti karijera, ovaj astrološki znak prolazi kroz to otkako je Uran prvi put ušao u njihov znak 2018. godine.

Iako je to možda učinilo ovaj znak najjačom verzijom sebe do sada, bilo je to teško putovanje, blago rečeno. Međutim, prema astrolozima, život astrološkog znaka Bika uskoro će postati mnogo bolji.

Bik je zvanično izašao iz najtežeg poglavlja svog života

Prvi put ste osetili gnev Uranove energije 2018. godine. Do sada vaš život verovatno izgleda potpuno drugačije. Ova energija vam je takođe teža nego skoro bilo kom drugom horoskopskom znaku.

Ne samo zato što je Uran u svom padu, ili izuzetno neprijatno, u vašem znaku, već i zato što žudite za stabilnošću. Uran je „najdisruptivnija planeta“, objasnila je astrolog Džordžina Isterbuk u videu. Vi jednostavno niste stvoreni za tu energiju.

Kada dođe do problema, nije vam suđeno da ugostite Urana u svom znaku. Od promena veza do preokreta identiteta, ne možete da podnesete nestabilnost. Vaš osećaj sigurnosti vam je gotovo oduzet.

Život postaje mnogo bolji za Bika

Prema časopisu Easterbook, „Ulazite u novo poglavlje lakoće obilja mogućnosti i stvari koje vam sleću u krilo.“Šefovi vas konačno prepoznaju ili da uspostavljate nove veze. Stoga očekujte da će vam ova promena energije drastično poboljšati život kako se stabilnost vraća. „Sve će vam ponovo početi da ima smisla“, dodala je Easterbrook.

U vazdušnom znaku poput Blizanaca, Uran „je odličan za vas“, objasnila je astrolog Helena Hator u videu. U ovoj novoj eri, novac dolazi „brže“. Na alternativne načine koje niste mogli ni da zamislite da su mogući, rekla je Hator.

Osim toga, u početku vam neće biti lako. U poslednje vreme ste prošli kroz tonu divlje energije To znači da je važno da se više nego ikada ranije posvetite stabilizaciji svoje energije.

Iako možda ne zvuči idealno, nemate mnogo izbora, „Jer će vas u suprotnom prelazak iz celog ovog haosa u obilje izbaciti iz ravnoteže“, upozorila je Easterbrook.

Međutim, ako ne znate odakle da počnete, pokušajte da nosite i radite sa lekovitim kristalima. Prema časopisu Easterbook, rad sa kristalima izobilja ili uzemljenja može vam mnogo pomoći da se osećate spremnije za sve dobre stvari koje vas čekaju u narednim mesecima i godinama.

Od manifestovanja dobre energije do pomaganja vašem umu da se oseća opušteno. Tad sa citrinom i autentičnim crnim turmalinom je način broj jedan da se pripremite za godinu koja je pred vama, primetio je astrolog.

