Prema astrolozima ovo je 5 najpohlepnijih horoskopskih znakova, verovatno vi niste na spisku, ali proverite!

Pohlepa se ne mora nužno i uvek odnositi samo na materijalne stvari, ona može uključivati i želju za pažnjom, uspehom, moći ili čak emocionalnom sigurnošću. Iako svako od nas ponekad poželi više nego što ima, neki horoskopski znakovi posebno se ističu po tome što retko znaju stati kada su na putu ostvarivanja svojih ciljeva.

Kod njih granica između ambicije i pohlepe često postaje tanka, a njihova želja da uvek imaju „više“ može biti jednako privlačna koliko i izazovna za ljude oko njih.

Osobe rođene u ovim znakovima imaju sklonost da budu egocentrične i često ne uzimaju u obzir to kako će njihova dela uticati na druge. I bez obzira na njihov horoskop ili astrologiju uopšteno, oni žele ono što žele i to žele odmah…

Ovan

Osobe rođene u znaku Ovna su često dobri trgovci u smislu da im cenkanje ide od ruke i to zato što žele što više za što manje. Vole besplatne stvari i nagrade i prvi su u redu kada treba da se dobije nešto što je besplatno.

Zašto poručiti večeru kada u baru možete dobiti besplatno predjelo? Ukoliko se dobija jedna porcija po mušteriji, Ovnovima nije strano da traže dodatnu količinu ili da probaju da se bilo kako dogovore sa osobljem.

Jarac

Jarčevi su nalik generalnim direktorima koji sebi dodeljuju velikodušne bonuse, ali potom svojima radnicima govore kako posao prošle godine i nije išao baš najbolje. Ne radi se o tome da su oni užasno sebični – jer nisu, već samo veruju da im nešto i pripada za sav naporan rad koji ulažu i žele da za njega budu nagrađeni.

Iako Jarčevi nalaze zadovoljstvo u dobro obavljenom poslu, još veće zadovoljstvo nalaze u podebelom računu u banci i finansijskoj sigurnosti.

Lav

Lavovi su prilično inteligentni i vole da demonstriraju svoju pamet. Uvek traže neke propuste ili genijalne načine kojima će nadmudriti ostale ljude. Lavovi ne uzimaju u obzir šta će se desiti u budućnosti ukoliko njihova dela utiču na bankovni račun neke druge osobe.

Lavovi imaju sklonost pak i da ostanu u okvirima zakona, ali to ih ne sprečava da drže i nekoliko računa na Kajmanskim ostrvima ukoliko će to sačuvati njihovo novčano bogatstvo od oporezivanaja.

Oni takođe vole i da kupuju stvari, i to što veće i sjajnije. Mogu biti i poprilično kompetitivni u pokušaju da idu u korak, tj. korak ispred, komšija.

Bik

Bikovi imaju apetita prema životu, a ponekad se taj apetit graniči sa proždrljivošću. Oni žele da probaju i iskuse sve i takođe im je vrlo drago, ako neko drugi plati taj račun. Individua rođena u znaku Bika deluje kao sjajan pratilac za večeru, ali će se jako obradovati, ako vi platite račun na kraju.

Razmišljate da odete na neku nepoznatu destinaciju na odmor? Pitajte Bika da je eksperimentalno poseti za vas, samo nemojte očekivati od njega da uradi neki posao umesto vas zauzvrat. Ne radi se o tome da su oni lenji, već samo da zaista cene svoje slobodno vreme i ono im je potrebno da se izduvaju.

Bikovi imaju sklonost da vole hranu i mogu biti poprilično pohlepni u situacijama koje od njih traže da se proba neki skup meni ili neko čuveno jelo.

Škorpija

Škorpije su pohlepne po pitanju pažnje. One ne vole kada njihovi partneri flertuju niti kada se druže sa bilo kim drugim osim sa njima. Škorpije stoga mogu biti vrlo ljubomorne i ta ljubomora ponekad direktno hrani i ovu njihovu pohlepu. Da, umeju biti vrlo opsesivne kada se radi o voljenoj osobi.

Kada Škorpija stekne utisak da ne dobija sve što joj je potrebno, ona preuzima kontrolu nad situacijom. Zato su često i vrlo manipulativne kada se radi o zadovoljavanju njihovih potreba i u tom trenutku vrlo malo značaja pridaju mislima i stavovima drugih.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com