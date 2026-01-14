Prema astrolozima, ovo su dva najpametnija znaka horoskopa, iz 2 vrlo različita razloga!

Vodolija i Škorpija su dva najpametnija znaka horoskopa, prema mišljenjima astrologa. Oni imaju dve posebne karaktristike koje ih izdvajaju

Svaki horoskopski znak ima svoje najatraktivnije osobine. Astrolozi smatraju da su ovo dva najpametnija znaka zbog njihove dve vrlo važne karakteristike.

Bilo da ste autoritativni Ovan ili brižni Rak, svaki horoskopski znak ima svoje najatraktivnije osobine. Ova astrološka merenja mogu predvideti sve, od vaše romantične kompatibilnosti do zdravlja.

Ali, kada je u pitanju inteligencija, koji znak je zauzeo tron?

Naime, kako piše Reader’s Digest, Vodolija i Škorpija su dva najpametnija znaka horoskopa, kažu astrolozi, ali iz dva vrlo različita razloga.

Osobe rođene pod znakom Vodolije imaju najviši nivo analitičke inteligencije koja se meri kognitivnim sposobnostima i koeficijentom inteligencije. Škorpije, s druge strane, imaju pronicljiviju pamet; one su najbolje u realnoj proceni i razumevanju sveta u celini.

To ne znači da drugi znakovi nisu inteligentni na svoj način. Zapravo, Blizanci i Vage takođe imaju dosta kognitivnih sposobnosti, dok su Rak i Ribe emocionalno najinteligentniji; drugim rečima, izvrsni su u prepoznavanju i rasuđivanju sopstvenih i tuđih osećanja.

S druge strane, zemaljski znakovi, Bik, Devica i Jarac, pokazuju praktičnu inteligenciju, a vatreni znakovi, Ovan, Lav i Strelac, obično su najintuitivniji, što ih čini sklonijima preuzimanju rizika.

