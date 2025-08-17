Prema horoskopu, ovo su idealne žene – muškarci ih rado biraju za brak

Ove žene su pravi izbor za brak! Saznajte šta ih čini neodoljivim i zašto muškarci ne mogu da im odole

Posmatrajući astrološki, žene rođene u ova tri horoskopska znaka su najbolje partnerke za bračnu zajednicu.

Rak

Ona ne zna da voli polovično i gaji intenzivna osećanja prema svom partneru. Nema toga što neće napraviti za muškarca koga voli i njena ljubav je bezuslovna. Partnerova sreća važna joj je u svakom trenutku.

Ponekad je sklona dramatizaciji zbog trivijalnih stvari, ali to nije ništa naspram ljubavi koju želi dati. Privlači je ideja toplog porodičnog doma u kom važnu ulogu ima i dobra hrana.

Žena Rak je najčešće velika zaljubljenica u hranu, sjajno kuva i posebno voli kuvati za druge. Biće posvećena majka kojoj su deca uvek na prvom mestu, a od muškarca svog života očekuje samo ljubav i iskrenost.

Ovan

Muškarci jednostavno padaju na kolena pred temperamentnom, neustrašivom i odvažnom ženom rođenom u ovom znaku. Jaka je, a upravo je to čini sjajnom životnom partnerkom. Najviše se sviđa muškarcima koji obožavaju snažne i hrabre žene.

Ona je uvek spremna na kompromis, puno daje, ali isto tako puno očekuje od partnera koji uz nju često postaje odgovorniji i zahvaljujući njenoj podršci oseća se sposobnim da ostvari sve što zamisli.

S obe noge čvrsto stoji na zemlji, realna je u ljubavi i teško ju je osvojiti.

Muškarac kome to uspe može biti siguran da je zaista zaljubljena u njega. Stroga je majka, a svojim vaspitnim metodama decu pretvara u pobednike i vođe. Od partnera očekuje jak karakter i odlučnost

Lav

Ponosna i strastvena žena Lav uz sebe želi partnera koji joj u svemu može parirati, a pogotovo u snazi. Ona ne pada na bilo kakve muškarce i ne treba previše da se trudi oko zavođenja, sve ih privlači njen urođeni šarm.

Možda je ponekad jako fokusirana na samu sebe, ali ona je pre svega odana partnerka koja voli potpuno nesebično. Boriće se za sebe i partnera baš kao prava lavica, a jednako zaštitnički nastrojena biće i prema svojoj deci.

(Telegraf.rs)

