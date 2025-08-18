Prema kineskom horoskopu, 3 znaka čeka ludačka sreća tokom ove nedelje, 1 događaj promeniće im budućnost

Ove nedelje, od 18. do 25. avgusta 2025. godine, moraćete da imate fleksibilan način razmišljanja i prilagodljiv stav kako biste privukli što više sreće u svoj život.
Dva najsrećnija dana u nedelji su 19. i 21. avgust. Od utorka i četvrtka, želećete da uklonite stvari koje vam deluju kao smetnje. Obavite svoje poslove sredinom nedelje i planirajte budućnost. Budućnost izgleda veoma svetlo do nedelje, a naročito ako ste spremni da iskoristite prilike koje vam se ukažu.
1.Majmun
Sreća stiže za vaš životinjski znak u oblasti na koju najviše usmeravate pažnju. Na primer, ako imate cilj da dobijete novi posao ili poboljšate svoje odnose, koncentrisani trud će dati rezultate.
Kontrolišite dobro svoje emocije jer će to biti ključ vašeg uspeha. Želećete da budete fer i da se prema stvarima odnosite onako kako biste želeli da budu da ste vi primalac.
Postavljate temelje za izgradnju svoje budućnosti, pa očekujte da će se to dogoditi ove nedelje, posebno oko 24. avgusta.
Sunce ulazi u horoskopski znak Device 22. avgusta, pa obratite pažnju na to kako se osećate. Ovo je vreme kada možete donositi neke važne odluke vezane za brak, posao ili voditi razgovore o tome u kom pravcu da krenete svoj život u budućnosti.
2. Vo
Dobro je što si strpljiv jer će sreća stići po tebe krajem nedelje. Tvoja lojalna ličnost može biti ono što ti pomaže da ostaneš veran svom rasporedu, bez obzira koliko je ova nedelja zauzeta. Poželećeš da planiraš da otkloniš sve prepreke sreći u ponedeljak i završiš projekte ili razgovore.
19. avgusta, posej seme koje će stvoriti rezultate i sreću. Ne očekuj da se išta desi odmah. Želiš da se pozicioniraš za prilike, zato se potrudi da budeš promišljen o tome šta tražiš ili na osnovu čega deluješ.
U četvrtak, 21. avgusta, bićeš veoma zauzet. Obavljaj svoje poslove i organizuj sastanke. Vidi šta možeš da postigneš. Budi nameran, pa radi sa spiska umesto da budeš spontani. Onda, na vaš najsrećniji dan, nedelju, bićete spremni da napravite neophodne poteze.
3. Pas
Tvoja sreća će stići 21. avgusta, i biće to naporan dan. Možda ćeš naići na srećnu priliku ili saznati zanimljivu vest koja će ti pomoći da otvoriš vrata.
U subotu planiraj da ukloniš negativno razmišljanje kako bi negovao pozitivnije situacije. Provedi vreme tokom nedelje praveći beleške o svojim osećanjima, prvenstveno o odnosnim situacijama za koje osećaš da nisu podjednako podržavajuće.
Možda ste na putu sklapanja novih prijateljstava, ali vaša pažnja treba da bude usmerena na druženje van vašeg uobičajenog kruga prijatelja.
Napravite prostor za sebe i družite se u oblastima koje vam se sada čine privlačnim.
Jedan od vaših najsrećnijih dana za upoznavanje drugih je petak, 22. avgust, zato planirajte umrežavanje ili izlazak tamo gde ima puno ljudi, prenosi Yourtango.com.
