Prema kineskom horoskopu 3 znaka privlače novac i izobilje tokom cele naredne nedelje, loši dani konačno ostaju iza i sreća im otvara vrata širom

Tri kineska horoskopska znaka privlače obilje tokom nedelje od 18. do 24. avgusta 2025. godine.
U ovom periodu imamo tri specifična dana u kineskom kalendaru za nedelju od 18. avgusta kada se manifestuju haotični trenuci: 18., 20. i 22. avgust. Vaš životinjski znak će iznenada shvatiti da niste tamo gde želite (ili treba da budete). Neki loši dani označavaju trenutke u vremenu kada se dešava promena načina razmišljanja koja nam omogućava da počnemo da privlačimo obilje umesto nedostatka. Ove nedelje, ovih dana, nekoliko životinjskih znakova počinje da shvata da je bol od zaglavljivanja veći od bola od pokušaja da se krene napred.
Vrata se mogu zatvoriti 18. avgusta, i jedino što preostaje jeste da pronađete novu priliku. Ili 20. avgusta možete izgubiti nešto što ste nekada cenili. 22. avgusta biste mogli postati toliko dosadni da ćete se osećati zgroženo koliko je vaš život postao sedeći i bez događaja.
Bez obzira na to, ovo je nedelja kada skrolovanje na internetu više nije smešno, a gledanje ljudi uživo podstiče nesreću. Ostajanje kod kuće posle posla je samo još jedna stara stvar. Iako su ovi dani izazovni, oni pružaju promenu načina razmišljanja koja je ova tri životinjska znaka potrebna da počnu da žive sa više pozitivne energije i privlače obilje.
1. Koza
Koza, obilje koje privlačite u nedelji 18. avgusta počinje završetkom. Vrata se zatvaraju za vas ove nedelje, i to je u ponedeljak kada shvatite da su zaista zatvorena i da ne možete, šta god da radite ili pokušavate, ponovo da ih otvorite.
Ovo bi mogao biti zapanjujući trenutak. Vreme ima čudan način da napreduje. 19. avgusta odlučićete da promenite tok svog života, sviđalo vam se to ili ne. Možda ste želeli da ovaj trenutak dođe, a da niste shvatali koliko će duboko uticati na vaše emocije. Ipak, nova realnost je razlog zašto univerzum postavlja nedelju u novom pravcu i redefiniše je.
Uklonite barijere koje ugrožavaju vašu budućnost oko 20. avgusta. Mogli biste igrati na sitne stvari, ali zašto? To ste već radili i nije vam se sviđalo. 21. avgusta izaberite da živite veće i smelije nego ikada ranije tako što ćete ispuniti svoj raspored aktivnostima koje podstiču rast.
Počećete da privlačite obilje po svom izboru. Ne možete ostati tamo gde ste sada i biti oprezni, jer može da se javi apatija. Međutim, ako ste čvrsti u svojoj odlučnosti i odlučili ste da se nikada ne možete vratiti, napravite sledeći potez 24. avgusta. Budite strateški nastrojeni i otkrićete da će ova nedelja biti dobra.
2. Petao
Petao, izobilje koje privlačite u nedelji od 18. avgusta, iznenadiće vas. Možda ćete početi ove nedelje misleći da je život sasvim u redu i da je sve kako treba da bude u svetu, sve dok se ne desi trenutak u sredu.
Počev od 20. avgusta, shvatićete da jedna nekompatibilna situacija ugrožava vašu sreću i harmoniju. Preispitivaćete stvari. Postaćete radoznali o tome šta ste nedavno sreli i pod ovim novim svetlom shvatićete da morate da promenite mišljenje. Izobilje će biti stvoreno slučajno ili možda samozaštitom.
Kada odlučite da nešto mora da ode, 21. avgust postaje posebno važan za vas. Moraćete da popunite praznine koje je druga situacija popunila. Počevši od četvrtka, demonstrirate svoju snalažljivost i sposobnost kreativnog razmišljanja. Otkrićete da vam je na raspolaganju mnogo opcija. Možda ćete morati da ih potražite, ali se mogu pronaći.
Život će vam se činiti pomalo normalnim u petak, 22. avgusta, ali ne dozvolite da vas tišina zavara da pomislite da je sve što radite postignuto. Da biste izgradili novu eru, morate vredno raditi i ostati dosledni. Razmislite o svojim sledećim koracima u subotu, 23. avgusta, i zapišite svoje ideje. Zatim, 24. avgusta, preduzmite akciju.
3. Svinja
Svinjo, privlačiš izobilje u nedelji od 18. avgusta, kada shvatiš da biti fin ne znači da moraš biti otirač. Tako si ljubazan/ljubazna, a kada je u pitanju velikodušnost, malo životinjskih znakova je tako darežljivo kao ti. Vi ste tip osobe koja nosi svoje srce na rukavu, i to radite bestidno.
Cele nedelje ćete duboko voleti i osećati čak i više nego što ljudi shvataju. Zato ova nedelja označava početak drugačijeg putovanja. Međutim, razlog zašto počinjete da privlačite obilje je taj što shvatate da nešto nije u redu. Dajete više nego što drugi vraćaju, a možda vas iskorišćavaju, a da toga niste ni svesni. To je ono što vas podstiče da promenite igru, prenosi Yourtango.
